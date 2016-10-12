Центр «Мой район через 30 лет»

Исполнитель: Найк Борзов, Название: «Молекула», Стиль: нью вейв, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Василий Шумов пребывает в отличной творческой форме и вышел на стахановские нормы по альбому в год. Благо, родная Москва продолжает неиссякаемые источники вдохновения. Попробуйте в солнечный летний день погулять по перерытому и затопленному центру в канун очередного Дня города — и у вас сразу же найдется уйма тем для эмоциональных публичных высказываний. Особенно если вы, как Шумов, живете поблизости от Нового Арбата, который все лето пребывал на реконструкции, а в итоге получилось нечто из серии «гора родила мышь».

Альбом «Мой район через 30 лет» написан по мотивам одноименного шумовского сольника «Мой район». Какие-то песни, конечно, перекликаются с первоисточником, но большинство имеют вполне автономное значение. Если три десятка лет назад Шумов выстраивал программный трек на перечислении спальных районов столицы, то теперь узловыми моментами становятся названия конечных станций метро, построенных в последние годы. В этом есть свой резон, ведь по районам уже зачастую не ориентируются даже коренные москвичи, предпочитая отталкиваться от названий станций подземки. Да и различия между районами практически стерлись — из-за преобладания в городе «пятидесяти оттенков гастарбайтеров».

Две трети альбома посвящено не столько Москве, сколько недостаткам ее обитателей. В «Многогранен» мишенью становятся бездарные актеры-многостаночники, лезущие в певцы и телеведущие, в «Готов возглавить» остракизму подвергаются топ-менеджеры, радикально решающие кадровые вопросы, а в «Передарил» разоблачается порочная практика жить по принципу «на тебе, Боже, что мне негоже».

Суховатое электронное сопровождение и монотонный речитатив Шумова усугубляют общее настроение безысходности. Тем более, порою он чрезмерно сгущает краски. Неправдоподобным кажется «День зарплаты у анонимов и ботов», так как перечисленные категории вряд ли ездят в офис за заплатой, получая деньги на карточку. Не со всем соглашаешься и слушая мрачную антиутопию «ВДНХ», поскольку Шумову всюду здесь мерещатся памятники Вождю Народов и даже дома сталинской архитектуры он объявляет верхом безвкусицы. Жители Останкина, Алексеевского и Ростокина вряд ли с ним согласятся.

Выигрышнее смотрятся те композиции, где Шумов немного абстрагируется от удрученно язвительной манеры изложения. «Рок-лаборатории» он хоть и декларирует непредвзятость, всё равно между строк проступает его искренняя увлеченность темой. А три финальных истеричных трека «Сколько можно», «Переломный год» и «Отопительный сезон» очень хорошо слушать вечером тяжелого дня после очередного штурма изрытых улиц вечно «благоустраиваемой» Москвы.