Фотовыставка Ромы Зверя, 18-30 октября, «Красный октябрь»

При поддержке «Норвик Банка» и крупнейшего фотохолдинга «ПроЛаб» пройдет первая персональная фотовыставка фронтмена группы ЗВЕРИ

С 18 по 30 октября в исторических стенах «Шоколадного цеха» фабрики «Красный Октябрь» Рома Зверь, в рамках проекта «Непроявленные фотографы», покажет авторскую выставку «Моменты», где будет представлено около 60 его работ.

За шесть лет лидер группы ЗВЕРИ в качестве музыканта и путешественника побывал в более 150 городах и везде брал с собой камеру. В результате этих поездок получилась серия фотографий на которых посетители смогут увидеть мир глазами автора.

«Я занимаюсь репортажной фотографией и немного жанровой. Подглядываю, смотрю, наблюдаю, что происходит вокруг, и пытаюсь это запечатлеть. Могу долго сидеть и выжидать, чтобы получить хороший кадр. Думаю, это и есть самое главное правило репортажной фотографии. Чтобы ее получить, не обязательно двигаться и что-то искать. Нужно просто уметь ждать», - рассказывает Рома Зверь.

На выставке будут представлены работы в репортажном жанре, сделанные автором в период с 2009 по 2015 гг. Выставка будет состоять из трех блоков: в первом блоке будут представлены аналоговые фотографии, сделанные на узкий формат фотоаппаратами Leica m и Сontax t2 и средний формат Graflex Norita, Hasselblad и Exakta 66. Второй блок - это цифровые фотографии снятые на Sony и Canon. В третьем блоке - все работы сделанные на телефон.

Фото работы Ромы Зверя. Предоставлено организаторами выставки

«С помощью фотографии учусь наблюдать и в каком-то смысле познаю себя. Не бегаю с фотоаппаратом в поисках кадра, а наоборот, ограничиваю себя, чтобы кадр сам пришел ко мне, - говорит Рома Зверь. - И когда это происходит, понимаю, что это не просто снимок, а отражение того, что происходит у меня внутри. Моих беспокойств, тревог, желаний. Стремлюсь к тому, чтобы занятие фотографией было глубоким, осмысленным».

Специально к фотовыставке будет выпущена эксклюзивная книга – инстабук – которую автор назвал «Возможности» и войдет туда еще больше снимков Ромы Зверя. На страницах помимо фотографий будут комментарии музыканта.

На протяжении двух недель посетители фотовыставки «Моменты» смогут посмотреть фотографии, сделанные в Якутске, Париже, Одессе, Москве, Амстердаме, Тель-Авиве, Бали и других уголках земного шара.

Фотовыставка Ромы Зверя «Моменты» продлится до конца октября. С понедельника (социальный день) по четверг посетители могут приходить с 12 дня до семи часов вечера, с пятницы по воскресенье выставка будет открыта с полудня и до 21.00.