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Джанет Джексон в 50 лет впервые готовится стать мамой

12:19 13.10.2016
Джанет Джексон. Фото с офстраницы артистки в Facebook
Джанет Джексон. Фото с офстраницы артистки в Facebook

Популярная американская певица Джанет Джексон официально объявила о том, что в ближайшее время готовится стать мамой.

Журналу People удалось уговорить звезду на обширное интервью и фотосессию в ее «интересном» положении. «Мы благодарим Бога за это благословение», - отметила 50-летняя Джексон.

В апреле текущего года артистка объявила о переносе текущего мирового гастрольного тура в поддержку ее последнего студийного альбома «Unbreakable», сославшись на рекомендации врачей. А в мае таблоиды написали, что певица и ее муж Виссам альм-Ман ждут первенца. Джаннет и ее представители тогда никак не комментировали эту информацию.

People отмечает, что Джексон в последнее время несколько раз была замечена в магазинах, продающих вещи для новорожденных. «Она невероятно рада своей беременности и отлично переносит ее», - рассказал источник из близкого окружения певицы.

Джанет Джексон трижды была замужем, однако будущий ребенок для нее будет первым, так же как и для ее супруга.
 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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13.10.2016, 13:19
полухохол

Как и у всех творческих личностей,возможен "само пиар" и НИЧЕГО БОЛЕЕ,ТОЛЬКО БИЗНЕС!
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