Джанет Джексон в 50 лет впервые готовится стать мамой

Популярная американская певица Джанет Джексон официально объявила о том, что в ближайшее время готовится стать мамой.

Журналу People удалось уговорить звезду на обширное интервью и фотосессию в ее «интересном» положении. «Мы благодарим Бога за это благословение», - отметила 50-летняя Джексон.

В апреле текущего года артистка объявила о переносе текущего мирового гастрольного тура в поддержку ее последнего студийного альбома «Unbreakable», сославшись на рекомендации врачей. А в мае таблоиды написали, что певица и ее муж Виссам альм-Ман ждут первенца. Джаннет и ее представители тогда никак не комментировали эту информацию.

People отмечает, что Джексон в последнее время несколько раз была замечена в магазинах, продающих вещи для новорожденных. «Она невероятно рада своей беременности и отлично переносит ее», - рассказал источник из близкого окружения певицы.

Джанет Джексон трижды была замужем, однако будущий ребенок для нее будет первым, так же как и для ее супруга.

