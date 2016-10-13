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Певец Леонард Коэн объявил себя готовым к смерти

13:12 13.10.2016
Леонадрд Коэн. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook
Леонадрд Коэн. Фото с офстраницы исполнителя в Facebook

Легендарный канадский поэт и музыкант Леонард Коэн готовится к релизу нового студийного альбома.

Пластинка, получившая название «You Want It Darker», должна увидеть свет 21 октября. Она станет 14-й полноформатной работой музыканта.

В своем недавнем интервью изданию The New Yorker, приуроченном к выходу альбома, Коэн был довольно мрачен. Музыкант, в частности, сообщил журналистам, что чувствует себя готовым к смерти и вполне возможно он не успеет завершить некоторые свои произведения.

«Как знать, быть может у меня откроется второе дыхание. Я не осмеливаюсь связывать себя с неким божественным замыслом. Но есть работа, которую нужно сделать, позаботиться о делах. Я готов умереть, надеюсь, это не слишком неудобно», - сказал музыкант, которому в конце сентября исполнилось 82 года.

Как пишет издание, друзья и коллеги Коэна считают, что он вряд ли вернется на сцену.

Коэн оказал огромное влияние на многих исполнителей. В ранние годы песни Коэна основывались на фолк-музыке, в 1970-х тяготели к поп-музыке и кабаре. С 1980-х годов Коэн поёт низким голосом под сопровождение музыки с синтезаторами и женским бэк-вокалом. Его песни часто эмоционально тяжёлые и со сложными текстами. Среди тем, о которых поёт Коэн: религия, одиночество, сексуальность, сложные отношения между людьми. Леонард Коэн введён в «Канадский музыкальный зал славы»; с 19 апреля 1991 года является Офицером Ордена Канады, а с 10 октября2002 года — Компаньоном Ордена Канады, что является высшей наградой для гражданина Канады. На его песни существует множество кавер-версий.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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13.10.2016, 13:46
николя

"Dance Me To The End Of Love..."
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