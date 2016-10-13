Потап довел до слез Веру Брежневу на ее бенефисе

Большой концерт Веры Брежневой «Номер 1» состоялся в «Крокус Сити Холле» 8 октября

Брежнева считалась одной из самых ярких (и чего уж там греха таить — вожделенных) участниц девичьего поп-трио «ВИА Гра». Десять лет назад она покинула группу и поначалу вообще не хотела продолжать музыкальную карьеру. Однако два года спустя она вернулась в шоу-бизнес под чутким руководством Константина Меладзе и начала набирать обороты стремительными темпами. Хорошим подспорьем ей послужил действительно качественный материал, написанный для нее старшим Меладзе, и грамотный пиар, важной составляющей которого стали грамотно составленные дуэты Брежневой с различными исполнителями.

Как итог — забитый до отказа «Крокус». Концерт получился, пожалуй, самым продолжительным в творческой биографии певицы. За два часа Брежнева исполнила не только все свои самые знаковые коспозиции, но и представила несколько дуэтов и оригинальных мизансцен. Среди последних запомнился номер с барабанщиками в составе «Реальной жизни» и страстный танец Веры после «Девочки моей». Важной составляющей концерта стал видеоряд, в котором совмещались заранее заготовленные инсталляции с изображением Брежневой, поющей в реальном времени.

Продемонстрировала певица и умение задушевно общаться с публикой. Цветы Брежневой несли нескончаемым потоком, причем многих фанатов она узнавала в лицо, благодаря их активности в ее соцсетях. «Добрый вечер, мои родные, - рассыпалась артистка в комплиментах. - Я рада нашей встрече, вы даже не представляете насколько. Сегодня в зале находятся люди, которых я никогда не видела и я рада познакомиться, здравствуйте. Для меня этот вечер – праздник музыки и любви. Я принесла с собой чувства музыки и положительные эмоции, которыми хочу поделиться с вами».

Брежневой несли не только цветы, но и подарки. Процесс вручения нередко затягивался, но она находила способы, чтобы и остальным зрителям в это время скучать не приходилось. Когда одна из поклонниц вознамерилась сделать селфи со звездой, та спросила на это разрешение у зала. А некоего парня, вручившего Брежневой корзину с неизвестным содержимым, она не стала целовать, пояснв: мол, сначала же нужно поглядеть, что там. Все это смешило и забавляло.

Впервые в «Крокусе» Брежневой удалось собрать большинство участников ее дуэтных песен. Юморист Александр Ревва, исполняя «Луну», не выходил из образа недалеко самовлюбленного певца Артура Пирожкова и без обиняков заявил, что все сегодня собрались ради него. Потап после драматичной «Пронто» признался, что у Веры самые красивые в мире ноги и попросил ее почаще звонить в любое время суток. «Потап, как все мужчины — доведут до слез и тут же оставят одну», - всхлипнула певица вслед удаляющемуся гостю.

С Даном Баланом Брежневой наконец-то удалось воочию воплотить «Лепестками роз», которая собрала 30 миллионов просмотров на YouTube, но вживую практически не исполнялась. А «мальчиковой» группе M-Band хозяйка вечера, помимо совместной композиции «Бриллианты», позволила спеть еще и кусочек их шлягера «Она вернется».

Но все помыслы Веры Брежневой, на концерте, понятно дело были обращены к главному мужчине в ее жизни — Константину Меладзе. Его появление певица предварила такой речью: «Следующая песня не из моего репертуара. Я влюбилась в нее с первого прослушивания и умоляла автора разрешить исполнять мне ее на своих концертах. Автор разрешил, а сегодня он еще и будет аккомпанировать мне. Я посвящаю все свои песни только одному человеку – Константину Меладзе». Исполнив песню. Брежнева и Меладзе впервые продемонстрировали на публике чувства и заключили друг друга в объятья.