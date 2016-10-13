Знаменитый американский поэт и музыкант Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год, сообщила Шведская академия, отвечающая за присуждение награды.

В комментариях представителя Шведской академии говорится, что решение академиков о присуждении премии Дилану было единодушным. Музыкант награжден «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».

Отмечается, что поэтическое творчество Дилана «уходит корнями в традиции древних греков», которые часто исполняли поэтические произведения именно в форме песни. «В творчестве Дилана отразились глубокие традиции, они соединены с музыкой на высоком художественном уровне», - говорится в заявлении Шведской академии.

На счету Боба Дилана более 50 альбомов и 9 премий «Грэмми». В 2008 году музыкант стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Чествование нобелевских лауреатов 2016 года состоится в Стокгольме 10 декабря.