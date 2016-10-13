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Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

17:39 13.10.2016
Боб Дилан. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Боб Дилан. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Знаменитый американский поэт и музыкант Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2016 год, сообщила Шведская академия, отвечающая за присуждение награды.

В комментариях представителя Шведской академии говорится, что решение академиков о присуждении премии Дилану было единодушным. Музыкант награжден «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».

Отмечается, что поэтическое творчество Дилана «уходит корнями в традиции древних греков», которые часто исполняли поэтические произведения именно в форме песни. «В творчестве Дилана отразились глубокие традиции, они соединены с музыкой на высоком художественном уровне», - говорится в заявлении Шведской академии.

На счету Боба Дилана более 50 альбомов и 9 премий «Грэмми». В 2008 году музыкант стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Чествование нобелевских лауреатов 2016 года состоится в Стокгольме 10 декабря.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Нобелевская премия и ее лауреаты, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 20:44
Поздравляем!

Дилана знают в России все без исключений. От стариков до детей.
13.10.2016, 20:27
Таисия-О Нобелевской премии

После того,как Нобелевская премия была присуждена Бараку Обаме по результату его пребывания на посту президента США в течение двух недель,уже ничто не удивляет.В итоге получилось,что она была присуждена за вклад президента США за продолжение разрушения Большого Ближнего Востока и как следстие этого процесса создания ИГ,признанной террористической организацией.Нет,я не против премии Бобу Дилану,он достоин премии,но только не в области литературы,а,скажем,в области песенно-музыкального творчества.Для этого,конечно же,Нобелевский комитет должен был бы расширить рамки номинаций вплоть до графити на общественных зданиях,что было бы смешно.Вот и дали "по литературе".И как это можно сравнить,к примеру,со Львов Толстым,который премии не был удостоин?!
13.10.2016, 20:12
следующий лауреат

по литературе от России будет чубайс!за несколько слов на клочке бумажки забрать десятки тысяч заводов,портов и параходов и тоже с еврейскими корнями как и предыдущий лауреат по литературе, но на гетаре!
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