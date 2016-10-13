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Майкл Джексон вновь возглавил рейтинг самых богатых мертвецов

09:58 13.10.2016
Майкл Джексон. Фото с офтсраницы артиста в Facebook
Майкл Джексон. Фото с офтсраницы артиста в Facebook
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Скончавшийся семь лет назад король поп-музыки Майкл Джексон четвертый год подряд возглавляет рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes.

За минувший год творческое наследие Джексона, а также операции с принадлежавшей ему собственностью принесли правопреемникам артиста в общей сложности 825 миллиона долларов. Большую часть этой суммы – 750 миллионов долларов – составила сумма продажи доли Джексона в звукозаписывающей компании Sony/ATV.

Вторую строчку занимает американский художник-карикатурист Чарльз Шульц, который «заработал» для своих наследников за минувший год 48 миллиона долларов. Основную часть дохода составила продажа прав на использование созданных художником при жизни персонажей.

На третьем месте разместился гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в сентябре 2016 года, с показателем 40 миллионов долларов. Король рок-н-ролла Элвис Пресли попал на 4-ю строчку рейтинга, «заработав» 27 миллиона долларов. Замыкает пятерку умерших богачей Принс с доходом в размере 25 миллионов долларов.

В список также попали Боб Марли (21 миллион) и Дэвид Боуи (10,5 миллиона).

Темы: Forbes, Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 13:01
В.Е

Есть рейтинг самых богатых мертвецов.А есть рейтинг "самый мертвый из мертвецов","самый послушный из мертвецов",и т.д? Пиши,контора!
13.10.2016, 12:05
Дед Щукарь

А Березовский, Черномырди, Вяхирев приотстали?
13.10.2016, 11:58
алекс

что за бред
Все комментарии (4)
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