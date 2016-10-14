Звезда сериала «Универ» выпустит дебютный альбом

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин готовится к релизу своего дебютного музыкального альбома, сообщается на сайте журнала OK!

Пластинка получила название «Об этом». Как пишет издание, такое название альбому актер дал потому, что не придает особого значения ни заглавию, ни обложке — ему важнее сами композиции.

Все треки на альбоме представляют собой лирические композиции, посвященные теме любви. Песни записаны в разной стилистике и ритме. Один из треков активно используется в «Универе».

По словам Ярушина, именно с предложения продюсеров сериала, чтобы его персонаж «запел» и родилась идея создания альбома. «Песня «Ты и я» была написана в 1974 году моим папой, авторы сериала об этом вспомнили, потому что я эту песню давно уже пою. С этого все и началось — я подумал: «А чего только одна песня? Надо дальше свой материал показывать людям. И решил записать альбом», - цитирует журнал актера.

На заглавную песню с альбома Ярушин снял дебютный клип. Он отметил, что специально не приглашал сняться в ролике своих коллег по «Универу». «Для этого нужна какая-то специальная песня», - добавил он.

Сейчас актер готовится к концертной презентации альбома «Об этом», а также работает над вторым студийным альбомом. Ярушин говорит, что для пластинки уже готовы четыре песни.