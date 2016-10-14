]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Рэпер Murs установил мировой рекорд по продолжительности рэп-выступления

14:39 14.10.2016
Murs. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Murs. Фото с офстраницы музыканта в Facebook

Американский рэпер Murs установил мировой рекорд по продолжительности рэп-выступления.

Как пишет The Independent, музыкант провел 26-часовой марафон в прямом эфире на YouTube, исполняя как свои треки, так и классику хип-хопа.

По словам музыканта, идея провести подобный рэп-марафон пришла к нему после того, как молодой хип-хоп исполнитель Lil’ Yachty не смог ему назвать пять композиций знаменитого рэпера Тупака Шакура. Своим интернет-выступлением Murs решил отдать дань уважения именитым музыкантам в рэпе, а также «просветить» молодое поколение рэперов.

Так как ранее подобного рода марафон не проводился, эксперты книги рекордов Гиннеса сказали, что для того, чтобы установить рекорд, музыкальный марафон должен быть длительностью не менее 24 часов с пятиминутными перерывами каждый час.

По словам артиста, для него бодрствование в течение суток не представляет сложности, так как ранее он был заядлым геймером и мог сутками сидеть за видеоиграми. «Микс из моих песен и песен других артистов, которые мне по душе, должен держать меня в тонусе. Ну и еще есть кофе, много кофе», - поделился секретом Murs.

В общей сложности рэпер бодрствовал 26 часов. Он исполнил, в частности, такие хиты, как «Check Yo Self» Ice Cube, «Xxplosive» Dr Dre и «Paparazzi» Xzibit. 

Темы: Забавные рекорды и достижения, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире хип-хопа
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2016, 19:43
РЭП

это вредоносный искуственновнедрённый в наше молодое поколение вирус, несущий тупизм и забвение к прекрасным нашим родным и мелодичным песням!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.