Американский рэпер Murs установил мировой рекорд по продолжительности рэп-выступления.

Как пишет The Independent, музыкант провел 26-часовой марафон в прямом эфире на YouTube, исполняя как свои треки, так и классику хип-хопа.

По словам музыканта, идея провести подобный рэп-марафон пришла к нему после того, как молодой хип-хоп исполнитель Lil’ Yachty не смог ему назвать пять композиций знаменитого рэпера Тупака Шакура. Своим интернет-выступлением Murs решил отдать дань уважения именитым музыкантам в рэпе, а также «просветить» молодое поколение рэперов.

Так как ранее подобного рода марафон не проводился, эксперты книги рекордов Гиннеса сказали, что для того, чтобы установить рекорд, музыкальный марафон должен быть длительностью не менее 24 часов с пятиминутными перерывами каждый час.

По словам артиста, для него бодрствование в течение суток не представляет сложности, так как ранее он был заядлым геймером и мог сутками сидеть за видеоиграми. «Микс из моих песен и песен других артистов, которые мне по душе, должен держать меня в тонусе. Ну и еще есть кофе, много кофе», - поделился секретом Murs.

В общей сложности рэпер бодрствовал 26 часов. Он исполнил, в частности, такие хиты, как «Check Yo Self» Ice Cube, «Xxplosive» Dr Dre и «Paparazzi» Xzibit.