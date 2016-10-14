]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

Музыка из фильма «Пираты Карибского моря». 21 и 22 октября ММДМ

14:55 14.10.2016
Фрагмент афиши
Фрагмент афиши

Первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины» будет показана на большом экране в сопровождении симфонического оркестра.

Этот уникальный формат – объединение кино и симфонического оркестра – предоставляет взыскательной публике, ценителям классических музыкальных произведений, возможность получить неизведанные ощущения и заново открыть для себя всю мощь и грандиозность легендарной кинокартины.

После триумфального плавания по мировым киноэкранам капитан Джек Воробей, бесстрашный моряк Уилл Тёрнер, обворожительная Элизабет Суон и грозный пиратский главарь Гектор Барбосса возвращаются к зрителям с масштабным живым звуком.

Незабываемый саундтрек стал невероятно популярным во всем мире. Музыка Ханса Циммера помогла «Проклятию Чёрной Жемчужины» собрать в прокате 654 миллиона долларов!

Концерты состоятся 21 и 22 октября в Московском международном доме Музыки 

Темы: Киномания и саундтреки, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.