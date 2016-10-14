Музыка из фильма «Пираты Карибского моря». 21 и 22 октября ММДМ

Первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной Жемчужины» будет показана на большом экране в сопровождении симфонического оркестра.

Этот уникальный формат – объединение кино и симфонического оркестра – предоставляет взыскательной публике, ценителям классических музыкальных произведений, возможность получить неизведанные ощущения и заново открыть для себя всю мощь и грандиозность легендарной кинокартины.

После триумфального плавания по мировым киноэкранам капитан Джек Воробей, бесстрашный моряк Уилл Тёрнер, обворожительная Элизабет Суон и грозный пиратский главарь Гектор Барбосса возвращаются к зрителям с масштабным живым звуком.

Незабываемый саундтрек стал невероятно популярным во всем мире. Музыка Ханса Циммера помогла «Проклятию Чёрной Жемчужины» собрать в прокате 654 миллиона долларов!

Концерты состоятся 21 и 22 октября в Московском международном доме Музыки