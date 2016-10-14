God Save The Queen. 24 октября ММДМ

24 октября в Светлановском зале ММДМ выступит группа «God Save The Queen» - лучшее на сегодняшний день трибьют-шоу группы QUEEN!

Группа «Dios Salve a la Reina» («God Save The Queen») образовалась в 1999 году в Аргентине. Похожие точь-в-точь на оригинальных музыкантов QUEEN, группа в 2004 году отправилась в первый европейских тур, а в 2007 на фестивале Montreux Jazz Festival музыканты имели честь встретиться с мамой Фредди Меркьюри, которая видела их выступление на фестивале и не могла поверить своим глазам.

«God Save The Queen» - это не просто трибьют-группа, а настоящее театральное представление. Их шоу – это музыкальная феерия. Они настолько же хороши, насколько была хороша группа QUEEN», - тур-менеджер группы QUEEN.

«Без сомнений это лучшее трибьют-шоу в мире», - Роджер Гловер (Deep Purple).