Первый канал выплатит 100 тыс. рублей за песню Раймонда Паулса в «Голосе»

Первый канал проиграл суд по иску об авторских правах со стороны правообладателей произведений известного композитора Раймонда Паулса, сообщает РАПСИ.

Как пишет агентство, Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ЗАО «СБА Мьюзик Паблишинг», входящего в Warner Music, о взыскании 100 тысяч рублей за использование композиции «Я тебя рисую» авторства Раймонда Паулса в шоу «Голос». Истцы требовали взыскать с ответчика 500 тысяч рублей.

Данное судебное разбирательство длится с ноября 2015 года. Согласно материалам дела, истцу стало известно, что на видеохостинге YouTube размещено видео «Интарс Бусулис. «Я тебя рисую». Нокауты. Голос. Сезон 3». Данный ролик был помечен как официальный, владельцем канала, где было размещено видео, является Первый канал.

При этом исключительная лицензия на музыкальное произведение «Я тебя рисую» принадлежит истцу, который не передавал права на это произведение Первому каналу.

Первые суды, которые прошли по этому делу отклонили судебный иск «СБА Мьюзик Паблишинг» на том основании, что на видеохостинге был размещен фрагмент телепередачи, которая создавалась на абсолютно законных основаниях. За использование произведения ответчик произвел выплату в РАО.

Однако эти судебные акты заявитель обжаловал в суде по интеллектуальным правам (СИП) и дело было вновь направлено на рассмотрение в суд первой инстанции. При этом СИП подтвердил отказ в иске «СБА Мьюзик Паблишинг» к Первому каналу о взыскании 1 миллиона рублей за использование ряда песен Раймонда Паулса (в том числе песни «Миллион алых роз») в программах «Две звезды» и «Достояние Республики».