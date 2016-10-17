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Певица Глюк‘oZa снимется в российском «Трансформере»

11:40 17.10.2016
Глюк‘oZa. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Глюк‘oZa. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Российский режиссер Марюс Вайсберг («Любовь в большом городе») работает над новым фильмом, фигурирующим под рабочим названием «Трансформер».

Как пишет Tele.ru, главную женскую роль в картине сыграет певица Глюк‘oZa. «Мне часто предлагали сценарии, но истории были не по душе. А прочитав сценарий «Трансформера» я сразу ответила «да». Я пошла на пробы с пробы с полным ощущением, что это моя роль», - рассказала певица.

По жанру новая работа Вайсберга позиционируется как приключенческая комедия. «Сейчас то время, когда хочется больше комедий», - добавила артистка.

Съемки уже начались. Сроки работ над проектом пока не сообщаются. 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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