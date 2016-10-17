Певица Мадонна стала «Женщиной года» по версии Billboard

Знаменитая американская поп-дива Мадонна была названа «Женщиной года» по версии влиятельного журнала Billboard.

Артистка была удостоена данного титула за свою многолетнюю творческую деятельность, а также активную благотворительную деятельность.

Как отметили представители издания, Мадонна является одной из немногих исполнителей, чьи влияние и карьера выходят за рамки музыки. «Она является источником вдохновения для сотен миллионов людей по всему миру и рекордсменом в своей профессии. Она также единственная в своем роде артистка, которой удалось использовать свое влияние, чтобы изменить общественное мнение о женщинах, сексуальности и равноправии», - заявили представители Billboard.

Издание также отметило и финансовые показатели последнего концертного тура Мадонны «Rebel Heart», в ходе которого было продано билетов на 170 миллионов долларов. Общая же сумма сборов за все сольные концерты Мадонны составляет 1,31 миллиарда долларов, артистка занимает по этому показателю первое место в мире.