Книга Дмитрия Шепелева о Жанне Фриске выйдет в конце ноября

Издательство «Эксмо» готовит к выпуску книгу воспоминаний о певице Жанне Фриске, написанной телеведущим Дмитрием Шепелевым, сообщает Life.ru.

Книга получила название «Жанна. Любовь и болезнь в истории жизни Жанны Фриске». Работе над ней Шепелев посвятил весь последний год. В книге, в частности, будет рассказана история борьбы популярной артистки с опухолью мозга, которая, увы, закончилась ее поражением.

На обложку книги помещена одна из редких и ранее неиздававшихся фотографий Жанны Фриски. Название книги написано почерком артистки, который был воосоздан графологом.

«Это книга о первом в России публичном, хоть и невольном, опыте противостояния болезни, о достоинстве и силе, с которой хрупкая Жанна приняла смертельный бой. Я очень надеюсь, что эта книга будет полезна тем, кто борется сам или помогает близкому. Сможет поддержать тех, кто отчаялся, и, быть может, вдохновит на веру в чудо спасения», - говорится в эпиграфе издания.

Выпуск книги намечен на конец ноября 2016 года. Ориентировочный первичный тираж издания составляет 20 тысяч экземпляров. Однако издательство планирует допечатывать тираж ввиду большого интереса аудитории к жизни певицы.

Впервые о болезни Жанны Фриске стало известно в начале 2014 года. Артистка пыталась побороть болезнь, проходя лечение в США, Германии и России. Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года, похоронена в Москве на Николо-Архангельском кладбище.