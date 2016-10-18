В Омске отменили рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

В Омске отменили показ постановки «Иисус Христос — суперзвезда», сообщает «Радио Балтики».

Решение об отмене спектакля петербургского театра «Рок-опера» приняло руководство музыкального театра после того, как местные православные активисты попросили мэрию запретить постановку.

Как рассказали представители театра, постановка была отменена по распоряжению директора еще до сбора труппы. «Как только он узнал, что планируется данное мероприятие, сразу же выступил категорически против», - отметили они.

Инициаторами отмены спектакля выступило общественное движение «Семья, любовь, Отечество», которое направило официальное обращение в администрацию Омска. По их мнению рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса по своему сюжету является «непрерывным богохульством и попиранием сакральных смыслов, содержит насмешки над верой и хулу на святые образы, даже само название представляет собой глумление над священными понятиями».

Спектакль должен был состояться 1 ноября. Как пишет Newsru.com в 2015 году уже пытались запретить показ этой рок-оперы, но тогда власти проигнорировали обращение православных активистов, а руководство городской филармонии обратилось за консультацией в Омскую епархию. Тогда представители РПЦ дали однозначный ответ, что не возражают против данного художественного произведения, так как для России была создана специальная версия, отличающаяся от оригинальной и в ней все соответствует православным канонам.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» была поставлена в 1971 году. Спектакль был переведен на разные языки и был поставлен в разных странах мира. В СССР опера впервые была поставлена в 1990 году петербургским театром «Рок-опера». В советское время данное произведение было запрещено, как содержащее религиозную пропаганду.