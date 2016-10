All Your Sisters и др., 22 октября, Бар ДИЧ

Materia Productions представляет: после успешного европейского тура в прошлом году пост-панк дуэт из Сан-Франциско All Your Sisters возвращается: этой осенью не останется в стороне и Россия

И в этот раз они порадуют множественных поклонников материалом с новой полноформатной пластинки "Uncomfortable Skin", вышедшей на культовом лейбле Flenser.

Для тех, кто не поспевает за трендами: All Your Sisters твердо стоят одной ногой в пост-панк / дарквейве, в то время как другой смело перескакивают с одного стилистического ноу-хау на другое. Широкий пласт творческих инфлюенсов дает на выходе поистине мрачный, но от этого не менее цепляющий саунд. Их последний альбом "Uncomfortable Skin" наполнен тягучей ностальгией, пропущенной через призму текущего восприятия. "Я думаю, что All Your Sisters сочетает в себе множество вещей: это и пост-панк, и индастриал, и нойз, и эмбиент", – рассказывает фронтмен Джордан Моррисон.

Большое влияние на музыку и тексты песен оказала работа Джордана на скорой помощи в Лас Вегасе, когда ему было всего 19 лет. За 4 года работа сказалась на нем очень сильно. Этот опыт он сравнивает с фильмом ужасов, ставшим реальностью: "Я видел людей в самых жутких и уязвимых состояниях, в таких, где нет даже малейшей мысли о Боге. Многое я хотел бы попросту стереть из памяти, многие вещи навсегда останутся в моей голове. Все это волей неволей проникает в мои тексты".

Коллективу присуща своеобразная манера исполнения "на пределе": "Я буквально испытываю физическое и умственное страдание, если не могу играть музыку протяжно. Пожалуй, это единственный способ, который вообще позволяет мне выразить себя", – комментирует Моррисон.

Поддержат американцев два не менее маст-си проекта: брутальные москвичи Main Unit не отстают от хедлайнеров по степени натиска. Яростный пост-панк, искаженный щедрой порцией тяжелой маниакальной психоделики, звучащий не менее достойно, чем Today is the Day – проект не дает концертов без очень веской причины.

Следующим хорошим поводом посещения будет не менее редкий визит перспективной калининградской группы Blind Seagull с их шумным, душным и эмоциональным тви-попом. Имеющие за плечами множественные выступления на крупных независимых локальных фестивалях, таких, как Почва и Л.Е.С., а также совместное выступление с культовыми украинцами Cold Comfort (Worn Pop, Fabrika Records) в двух столицах, молодые ребята закономерно черпают вдохновение из оставшихся холодных немецких переулков бывшего Кёнигсберга.

22.10, начало в 20:00

Бар ДИЧ 18+.

Яузская ул., 5/1

