ABBA могут воссоединится в голографическом 3D-шоу

Экс-менеджер группы Spice Girls Саймон Фуллер планирует воссоединить легендарный шведский квартет АВВА на сцене.

Как сообщает ContactMusic он начал вести переговоры с участниками оригинальной группы Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссеном о том, чтобы создать голографические копии АВВА и создать уникальное 3D-шоу.

Голограммы уже использовались ранее. На сцене «выступали» Тупак Шакур, Майкл Джексон, Элвис Пресли.

Группа АВВA впервые с 1982 года выступили вместе в июне 2016 года на вечеринке в Стокгольме в честь 50-летия дружбы между Бьорном Ульвеусом и Бенни Андерссеном. До этого музыканты категорически отказывались выступать на одной сцене вместе, даже несмотря на внушительный гонорар в размере 1 миллиарда долларов.

АВВА является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров. Синглы квартета занимали первые места в чартах с середины 1970-х («Waterloo») до начала 1980-х («One of Us»), а сборники возглавляли мировые хит-парады и в 2000-х. Музыка группы остаётся в плей-листах радиостанций, и их альбомы продолжают продаваться по сей день.

АВВА были первыми представителями континентальной Европы, завоевавшими первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия). За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.