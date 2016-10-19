«Рок-кино: русская версия» (фильмы А.Стефановича), 27 октября, Музей Пресня

27 октября в Музее Пресня продолжится цикл авторских лекций Юрия Викторовича Доманского «Рок-кино: русская версия»

Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

В этот раз речь пойдёт о режиссёре Александре Стефановиче и кинофильмах «Душа» или «Начни сначала».

После просмотра фильма предполагается обсуждение проблем, связанных как с конкретными образцами рок-кино, так и рок-кино вообще.

Начало в 19.00. Вход по билету в музей. Льготным категориям и студентам/аспирантам - бесплатно!

Ждем вас по адресу: г. Москва. Б. Предтеченский пер., д.4

