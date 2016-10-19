Pearl Jeam и Kraftwerk стали претендентами на введение в Зал славы рока

Представители знаменитого Зала славы рок-н-ролла опубликовали перечень групп и исполнителей, претендующих на введение в 2017 году.

В список, насчитывающий 19 имен, попали, в частности, рэпер Тупак Шакур, Джанет Джексон, Depeche Mode, Kraftwerk, Yes, Pearl Jam.

На сайте «Зала славы» запущено интернет-голосование, результаты которого будут учитываться при принятии решения о том, кто из артистов будет включен в Зал в апреле 2017 года. Также в определении победителей примут участие около 800 авторитетных экспертов музыкальной индустрии.

Победители будут объявлены в декабре текущего года.

На включение в Зал славы рок-н-ролла могут претендовать артисты после того, как исполнится 25 лет с момента выпуска дебютного альбома. Ранее в Зал были введены такие артисты, как Deep Purple, The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри и многие многие другие.

