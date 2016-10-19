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90-летний Чак Берри выпустит первый альбом за последние 38 лет

14:20 19.10.2016
Фрагмент обложки альбома
Фрагмент обложки альбома

Легендарный Чак Берри выпустит первый полноформатный студийный альбом за последние 38 лет. Об этом объявила звукозаписывающая компания Dualtone Records, которая будет выпускать пластинку.

Альбом будет называться «Chuck». Материал для лонгплея был записан на нескольких студиях Сент-Луиса, в работе над ним приняли участие дети Берри: Чарльз Берри-младший и Ингрид Берри. Также в записи участвовали бас-гитарист Джимми Марсала, пианист Роберт Лор и барабанщик Кейт Робинсон.

Альбом будет посвящен жене Чака Берри Тодди. В трек-лист войдут главным образом новые оригинальные композиции.

Последний альбом Берри «Rock It» увидел свет в далеком 1979 году. С тех пор он не выпускал новый материал. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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