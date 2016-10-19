«Ария» чествует один из своих самых знаковых и мистических альбомов

Стартовал гастрольный тур группы «Ария», посвященный 25-летию альбома «Кровь за кровь»

Пластинка стала до сих пор исключительно любима поклонниками коллектива, и есть за что. Во многом эта работа была новаторской. Впервые «арийцы» уделили пристальное внимание сверхъестественному, тесно переплетя эту тематику с историческими сюжетами. Здесь же стоит искать истоки и широко обсуждаемой концептуальности диска. В «Прощай, Норфолк» был использован spoken word – прием, к которому в то время еще мало кто прибегал в отечественной музыке. Наконец, именно благодаря альбому «Кровь за кровь» «Ария» обратилась к триптихам. Песня «Не хочешь, не верь мне» продолжила коллизии триумфального «Героя асфальта», пятью же годами позже «путевая» трилогия увенчается «Королем дороги». А заглавная песня диска продолжится песнями «Бал у Князя Тьмы» и «Равновесие сил».

Ария. Фото предоставлено организаторами концерта

Нынешний юбилейный тур «Арии» стартовал в начале октября в Нальчике и Владикавказе, а сейчас музыканты штурмуют города волжского и уральского региона. Семнадцатого октября группа выступила в оренбургском КЗ Филармонии. Оренбург – город буквально дышащий историей, где сошлись воедино судьбы Юрия Гагарина и Тараса Шевченко, Мусы Джалиля и Мстислава Ростроповича, Александра Пушкина и актера Георгия Мартынюка – Знаменского из советского детективного сериала «Следствие ведут знатоки». Палачи и жертвы здесь периодически меняются местами. Например, на одном здании висит мемориальная доска памяти красноармейцев, зарубленных в 1918-м белоказаками, а стены другого уже прославляют казачьего атамана Дутова. В туре «Ария» обещала присовокупить к песням из альбома-юбиляра различные раритеты. Так что в Оренбурге из этой серии особенно ко двору пришелся «Палач».

Ария. Фото предоставлено организаторами концерта

Если на июльском «Ария-фесте» в столичном «Зеленом театре» «Ария» праздновала годовщину пластинки мощным огненным шоу, то теперь обходилась менее энергоемкими, но не менее впечатляющими средствами. Играли музыканты на фоне растяжки с изображением чудища с обложки пластинки «Кровь за кровь», ставшего «арийцам» уже почти родным. Так и чудилось, что этот страшный с виду зверь протянет в зал свою морду и доверчиво приласкается, но здесь уже заслуга световиков, сумевших визуально «оживить» монстра. Кроме того, в ожидании концерта зрителей потчевали записью гитарных вариаций на тему «Князя Игоря» Бородина и стилизациями под григорианские хоралы. Всё это великолепие плавно перетекло в исполнение эпика «Прощай, Норфолк».

Ария. Фото предоставлено организаторами концерта

Диск «Кровь за кровь», который Михаил Житняков назвал в начале концерта «одним из самых знаковых и мистических альбомов «Арии»», был представлен в Оренбурге пятью песнями. Помимо «Норфолка», прозвучали «Бесы», «Не хочешь, не верь мне», «Кровь за кровь» и «Зомби». «Не хочешь, не верь мне» Житняков сопроводил народной присказкой «хотите верьте – хотите нет». «Зомби» же, как и тремя месяцами раньше в Москве, дала музыкантам повод сыграть со зрителями в увлекательную игру «Надо громче звать зомби!». Последние, стремясь сделать все по правилам, радовались, как дети, демонстрируя нешуточный азарт.

Для многих темпераментных фанатов «Арии» сидячий зал кажется сущим испытанием, но организаторы концерта в Оренбурге все сделали по уму. В первую половину концерта зрителям не дозволялось покидать своих мест, зато после барабанного соло Максима Удалова были разрешены танцы в проходах и перед сценой под «Игру с огнем», «Крещение огнем», «Героя асфальта» и другие хиты. Соответственно, в обиде не остались ни те, кто желал «оторваться», ни те, кто привык внимательно наблюдать за происходящим на сцене «со своей колокольни».

Несмотря на то, что «Ария» уже выступала в Оренбурге год назад, зал опять был полон. Михаил Житняков с удовлетворением отметил, что совсем недавно «Ария» праздновала здесь своё тридцатилетие, а теперь вернулась уже по другому поводу. Благодарные музыканты в очередной раз показали класс. Максим Удалов растянул свое коронное соло почти на двадцать минут, обучив публику дружно отзываться на его удары и молотя что есть мочи по снятой тарелке. Виталий Дубинин охотно фиксировал желающих на протянутый ему из зала монопод. Сергей Попов, залихватски поднимая гитару вверх, наглядно демонстрировал, «как богиню на руках, носят Жанну». Добродушная улыбка Владимира Холстинина бодрила не меньше, чем самые эффектные трюки…

Тур «Арии» продлится до начала декабря, а его апогеем станет «Ария-фест» 26 ноября в столичном Stadium Live.