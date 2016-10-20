]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Сергей Шнуров проведет персональную художественную выставку

10:49 20.10.2016
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

В Санкт-Петербурге пройдет выставка картин авторства лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, сообщает РИА Новости.

Выставка пройдет в музее современного искусства «Эрарта». Основу экспозиции составят картины, написанные Шнуровым. Однако публике планируется представить и другие объекты творчества музыканта.

«История с этой выставкой началась еще летом, потом все передвинулось на осень, сейчас идет подготовка», - рассказал агентству гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин.

Точная дата открытия выставки пока не определена. Сергей Шнуров в начале 1990-х годов учился в Художественно-реставрационном лицее. Он пишет живописные полотна, которые неоднократно представлял на различных выставках.

«Живопись Шнурова — очередной его проект, в который им изначально была вложена определенная концепция, которую он называет «бренд-реализмом» и излагает вот в такой форме манифеста. Манифест в ироническом стиле описывает роль брендов в современной жизни, сравнивая роль выбора человеком бренда к выбору им его собственной сущности», - говорится в описании экспозиции.

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.