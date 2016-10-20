Сергей Шнуров проведет персональную художественную выставку

В Санкт-Петербурге пройдет выставка картин авторства лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, сообщает РИА Новости.

Выставка пройдет в музее современного искусства «Эрарта». Основу экспозиции составят картины, написанные Шнуровым. Однако публике планируется представить и другие объекты творчества музыканта.

«История с этой выставкой началась еще летом, потом все передвинулось на осень, сейчас идет подготовка», - рассказал агентству гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин.

Точная дата открытия выставки пока не определена. Сергей Шнуров в начале 1990-х годов учился в Художественно-реставрационном лицее. Он пишет живописные полотна, которые неоднократно представлял на различных выставках.

«Живопись Шнурова — очередной его проект, в который им изначально была вложена определенная концепция, которую он называет «бренд-реализмом» и излагает вот в такой форме манифеста. Манифест в ироническом стиле описывает роль брендов в современной жизни, сравнивая роль выбора человеком бренда к выбору им его собственной сущности», - говорится в описании экспозиции.