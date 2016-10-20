«Иван-Кайф», возрождение: информация к размышлению

В этом году у «Ивана-Кайфа» двойной юбилей: четверть века с момента основания группы и 20 лет вершинному альбому «Белокровие»

Есть еще третья круглая дата, но она печальная: пять лет назад скончался основатель коллектива Михаил Зуев. Однако проект не закрыт. Прошло полтора года примерно с момента объявления о возрождении культового новосибирского коллектива. С лета 2015 года было дано несколько концертов, пока что в глубинке (Новосибирск, Кемерово).

Вместо умершего 22 декабря 2011 года Михаила Зуева в качестве вокалиста теперь выступает Павел Жижин. В соответствии с волей самого Михаила, ибо, как известно, Михаил сам думал возрождать коллектив и видел Павла в качестве преемника, себя проча уже в качестве директора.

Другой нюанс: поначалу музыканты (нынешний состав, помимо Жижина, – Евгений Силкин, Евгений Каргополов, Павел Жданов, Михаил Бакшеев) говорили об исполнении творческого наследия Михаила, но в последнее время акцент сместился, уже говорится об авторском материале коллектива. И в этом тоже налицо соблюдение воли Михаила, который указывал, что творчество ансамбля является коллективным и приветствовал всяческую инициативу.

Пока на концертах музыкантов присутствовать у меня не было возможности. На концертах легендарных времен тоже. Но кое-что сказать могу. Только для начала – небольшой исторический экскурс, для понимания особенностей возрожденного ансамбля. Внедрение коллектива в массы было совершено в самом конце девяностых. И похоже, что директора и продюсеры испугались собственного эксперимента и сразу стали ансамбль заглушать, уничтожать в недобросовестной конкуренции. Почему так?

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Ответ – в трех пластинках девяностых: «Иду один», «Белокровие», «Танцы с волками». Рекомендую с ними ознакомиться ретроспективно. Что на них записано? Откровенно говоря, ничего неформального на них нет. Допустим, музыканты «Текилы» или «Краденого солнца», Линда с Дельфином куда более … экзотичны, однако им в раскрутке не отказывали. Так в чём же дело? «Иван-Кайф» легко и просто создавал композиции в духе давно утраченных имён (того же «Кино»), или существовавших, но влачивших автопилотное существование (распавшийся «Наутилус Помпилиус»; вошедшая в творческий кризис «Агата Кристи»; «Алиса» с первыми намёками на православную патетику), воспроизводил манеры иных ансамблей («Несчастный случай», «Рондо» … и даже «ДДТ»!). Предсказал то, что потом внедрили «Би-2», «Смысловые Галлюцинации» и «Високосный год». Проехался и по только что раскрученному «Мумий Троллю» (в песне «Белый танец»). Причём всё это оказалось проделано тонко, изящно, оригинально, с непосредственностью, с талантом, а вовсе не из подражательства или бесконечного поиска идей.

Естественно, продюсеры и директора как мешки денежные не глупцы, им выгоднее продавать «проверенную временем» старинку и постоянное смакование одной и той же стилистики под видом гениальности, неожиданности, творческого просветления. Так что «Иван-Кайф», представленный слушателям на «Максидроме» в 1997 году, на «НАШЕствии» в 2000 удостоился волчьего билета. Закономерно. Так что четвертой пластинке «Информация к размышлению» ничего не светило по определению, за исключением разве что внимания к «Штирлицу».

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То, что видели раскрутчики, было понятно и самому Михаилу. Это и привело его к мысли о возможной реорганизации коллектива, где уже в качестве лидера-вокалиста выступал бы не он, отстраненно-иронично взирающий на шоу-бизнес, но настолько же ироничный, но куда более раскованный в отношениях со слушателем музыкант. И тут не прогадал!

Ибо что случилось? Мы все видели, как на наших глазах музыкальная индустрия … утратилась. Кассет нет давно, диски уже тоже не востребованы, только в качестве коллекционных (современный этап виниломании). Всё ушло в электронные музыкальные архивы (то есть, по сути, музыканты начали всё с начала, но на современном уровне).

И что же сотворили в последние годы индустрии наши достопочтенные мэтры? Братья Самойловы совершили позорнейшее творческое самоубийство. Бутусов с первого плана ушёл окончательно и изредка выныривает. Кинчев, Шевчук… – зациклились все! В том числе и Лагутенко с Бобунцом или Лёвой и Шурой. Кризис!

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На этом фоне музыканты «Ивана-Кайф» получили отличный шанс отыграться за всё время невезения. Пожелаем им в этом удачи. Виденные мной выступления показывают, что потенциал у ансамбля есть. Такая информация к размышлению.

