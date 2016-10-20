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Евгений Осин хочет спеть дуэтом с Микки Рурком

13:06 20.10.2016
Евгений Осин © KM.RU, Ступникова Наталья
Евгений Осин © KM.RU, Ступникова Наталья

Известный американский актер и боксер Микки Рурк привлек к себе внимание русскоязычных поклонников, выложив в своем блоге Instagram фрагмент спортивной тренировки.

На видеозаписи Рурк исполняет своеобразный «боксерский танец» под песню российского поп-певца Евгения Осина «Не верю». Эта композиция была выпущена на альбоме Осина 1994 года «В «России». На этой же пластинке был издан и самый известный хит певца «Плачет девушка в автомате».

Как признался сам Осин в интервью изданию Life.ru, он горд, что его творчество оказалось замеченным в Голливуде. Теперь он мечтает встретиться с Рурком, которого называет одним из своих любимых актеров.

«Я с Микки Рурком не знаком, но с удовольствием бы познакомился. И если будет такая возможность, не отказался бы спеть дуэтом и станцевать под эту песню вместе», - прокомментировал Осин.

Пик популярности Евгения Осина пришелся на 1990-е годы. Пластинки, выпущенные в 2000-х годах особого успеха не имели. Последние годы музыкант борется с депрессией и алкоголизмом. В августе 2016 года он попал в больницу с сердечным приступом, где медики в очередной раз вернули его к жизни.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 17:08
аалександр

иногда поступок влияет на всю оставшуюся жизнь. Что Осин что Долина во многом испортили свой имидж компанией в поддержку Ельцина.
20.10.2016, 16:12
Ж

Откуда этот нафталин достали?
20.10.2016, 15:02
Вячеслав.

Доброго о Евгении Осине не скажу.
Все комментарии (7)
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