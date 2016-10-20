Евгений Осин хочет спеть дуэтом с Микки Рурком

Известный американский актер и боксер Микки Рурк привлек к себе внимание русскоязычных поклонников, выложив в своем блоге Instagram фрагмент спортивной тренировки.

На видеозаписи Рурк исполняет своеобразный «боксерский танец» под песню российского поп-певца Евгения Осина «Не верю». Эта композиция была выпущена на альбоме Осина 1994 года «В «России». На этой же пластинке был издан и самый известный хит певца «Плачет девушка в автомате».

Как признался сам Осин в интервью изданию Life.ru, он горд, что его творчество оказалось замеченным в Голливуде. Теперь он мечтает встретиться с Рурком, которого называет одним из своих любимых актеров.

«Я с Микки Рурком не знаком, но с удовольствием бы познакомился. И если будет такая возможность, не отказался бы спеть дуэтом и станцевать под эту песню вместе», - прокомментировал Осин.

Пик популярности Евгения Осина пришелся на 1990-е годы. Пластинки, выпущенные в 2000-х годах особого успеха не имели. Последние годы музыкант борется с депрессией и алкоголизмом. В августе 2016 года он попал в больницу с сердечным приступом, где медики в очередной раз вернули его к жизни.