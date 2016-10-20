Бахыт-Компот «Незнакомые явленья»

Исполнитель: Бахыт-Компот, Название: «Незнакомые явленья», Стиль: арт-панк, Год: 2016

Обложка альбома. Предоставлено издателем

Завершилось растянутое на два года празднование 25-летие коллектива «Бахыт-Компот» (с конца двухтысячных «Бах-Компот») под бессменным лидерством куртуазного маньериста Вадима Степанцова.

Музыканты слушателей порадовали концертами (прошедшими на ура) и двумя пластинками – сборником лучших песен «Креплёный компот из молодильных яблок» и новым альбомом под названием «Незнакомые явленья». Обе пластинки зафиксировали очевидный для регулярного слушателя и посетителя концертов факт окончательной и бесповоротной реорганизации ансамбля. Что это за реорганизация?

Во-первых, на концертах коллектива вы уже давно не услышите в привычном звучании большинство «классических» песен, все подверглись переработке. Так что для любителей песен в «классическом» варианте и приготовили компиляцию, и это будет последняя такая работа из официальной дискографии.

Во-вторых, возможно постоянное включение переработок творческого наследия и даже новых относительно произведений в пластинки – на «Незнакомых явленьях» из 14 треков 6 (!) переработок … и под конец некий сюрприз, о котором в конце (прояснился по ходу и смысл названия пластинки «Перезагрузка 2011» соответствующего года).

В-третьих, в самом Вадиме давно уже над циником и хулиганом преобладает изощрённый романтик, в некоторых песнях вы и вовсе не услышите разнузданности … а обнаружите вариацию «Мумий Тролля» – «Браво» – «Зверей» (!). Причём, что характерно, по этой же дороге сейчас уверенно пошёл и небезызвестный Сергей Шнуров.

На пластинке, как уже сказал, содержится 14 песен, новых причём всего 7, и они показывают, что действительно «Бахыт-Компот» нынешний – коллектив не разнузданного хулиганства с элементами романтики, а, наоборот, романтики с элементами хулиганства. Остальное – переработки, и завершает пластинку переработка известной песни «Браво» с восстановлением оригинального текста, под музыку в стиле кантри.

Рекомендую ли я к предпочтительной прослушке конкретные песни? Нет! Хотя … ну послушайте диско-панк «Асоциальное», «Незнакомые явленья» (как будто на основе композиции «Влечение» «Жуков»), «Футболку типа лифчика», а любители рэпа пускай оценивают «Литературу».

Я рекомендую прослушать обе пластинки одновременно и убедиться, что дверь в предыдущее состояние коллектива захлопнулась безвозвратно.

