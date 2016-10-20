Группа «Ария» отправится в уникальный тур с симфоническим оркестром

Группа «Ария» анонсировала уникальный тур с симфоническим оркестром.

В ноябре 2015 года «Ария» успешно возродила программу «Классическая Ария», где самые известные хиты группы исполняются в сопровождении симфонического оркестра. Впервые эта программа была представлена поклонникам в далеком 2001 году на фестивале «Нашествие», после чего была повторена в 2002 году в Зеленом театре парка Горького.

«Классическая Ария». Фото Владимир Астапкович

Несмотря на растущую популярность коллабораций артистов различных музыкальных жанров с миром классической музыки, музыканты «Арии» не спешили повторять подобные концерты. Однако поклонники не прекращали надеяться на возрождение «Классической Арии», и это произошло в рамках празднования группой своего 30-летия.

Аншлаговый концерт с симфоническим оркестром «Глобалис» под управлением шведского маэстро Ульфа Ваденбранда произвел фурор среди поклонников. И эту программу было решено повторить весной 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Оба шоу прошли с аншлагами.

Но далеко не все поклонники смогли посетить эти концерты. И вот на радость фанам «Ария» объявила о туре «Классическая Ария», который стартует 22 февраля в Иркутске.

За работу оркестрантов вновь будет отвечать шведский дирижер Ульф Ваденбрандт, полюбившийся российской публике. «Я воодушевлен этой возможностью встретиться с моими фанами, встретить новых людей и работать с новыми оркестрами. Я с нетерпением жду вновь работать с замечательными музыкантами из АРИИ!» - прокомментировал новость шведский маэстро.

Всего турне охватит 11 российских городов. Помимо Иркутска, программа «Классическая Ария» будет представлена в Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Завершится турне концертом 27 апреля в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».