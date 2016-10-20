«Город 312», 28 октября, YOTASPACE

28 октября в YOTASPACE группа «Город 312» отпразднует 15-летие и представит новую программу ЧБК (Человеком Быть Круто).

«Черное и белое - контрасты. Именно такие мы - участники группы "Город 312". Совершенно разные, противоположные друг другу... Именно таким был и есть наш творческий путь. Со взлетами и падениями. Красное же – это некая связующая нить между всеми, кто причастен к «Городу 312» - это нить энергии, творчества, музыки. Именно эта нить держала нас вместе 15 лет и, надеюсь, будет держать дальше», - говорит солистка Ая.

Программа юбилейного вечера обещает быть такой же контрастной, как и выбранная концепция. Будут сюрпризы, премьеры, флешмобы, специальные гости - поздравить «горожан» с днем рождения придут Баста, «Уматурман», Гоша Куценко, Владимир Пресняков-мл.

