Александр Пушной, 28 октября, «16 Тонн»
На это указывают и его выступления на «Нашествии», и интенсивные гастроли, и заметное присутствие в интернете. Такие треки как «Идиот», «Улыбаемся и машем», It’s my life, «Эрнст», Facebook, «Бритни» уже успели взорвать социальные сети.
«Я люблю смотреть на такое количество радостных людей, не представляющих, что сейчас будет проходить на сцене!», — говорит Але¬ксандр Пушной.
Пушной — феноменальный артист. Он пишет музыку для различных фильмов и передач, выступает как певец и юморист, частый гость эфиров, всевозможных ТВ шоу и мероприятий. Александр с удовольствием исполняет и каверы. Отдельная часть его творчества — это различные музыкальные композиции в стилистике «монстров» рока AC/DC и Rammstein. На грядущем концерте всё это будет.
Концерт Александра Пушного — это возможность раскачаться в этот вечер по полной. Увидимся!