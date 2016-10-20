Александр Пушной, 28 октября, «16 Тонн»

Выпустив три альбома (включая прошлогодний «#недошуток»), Пушной дал понять, что музыкой он занялся всерьез.

На это указывают и его выступления на «Нашествии», и интенсивные гастроли, и заметное присутствие в интернете. Такие треки как «Идиот», «Улыбаемся и машем», It’s my life, «Эрнст», Facebook, «Бритни» уже успели взорвать социальные сети.

«Я люблю смотреть на такое количество радостных людей, не представляющих, что сейчас будет проходить на сцене!», — говорит Але¬ксандр Пушной.

Пушной — феноменальный артист. Он пишет музыку для различных фильмов и передач, выступает как певец и юморист, частый гость эфиров, всевозможных ТВ шоу и мероприятий. Александр с удовольствием исполняет и каверы. Отдельная часть его творчества — это различные музыкальные композиции в стилистике «монстров» рока AC/DC и Rammstein. На грядущем концерте всё это будет.

Концерт Александра Пушного — это возможность раскачаться в этот вечер по полной. Увидимся!

