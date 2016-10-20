Дельфин, 29 октября, Известия Hall

Дельфин представляет новый альбом «ОНА»

Уже сейчас пластинка доступна в iTunes. Дельфин рассказывает о будущем релизе: «Так просто уже давно никто не высказывался. Делая что-то для других, всегда хочется быть услышанными ими. Пластинка «ОНА» будет услышана. Услышана многими. И, в конце-концов, разобрана на цитаты.

И если предыдущая запись «Андрей», фактически была дневником, то новые треки являются заметками с его полей, рассказывающими не о событиях, но о чувствах. Вернее, об одном чувстве - чувстве любви».

Концертная премьера новых треков состоится 29 октября в московском клубе Известия Hall.

Дельфин: «Хороший концерт - хороший спектакль, и сколько бы раз ты не выходил на сцену, у тебя нет гарантий на однозначный успех. Всегда всё хочется сделать лучше и по-другому, не так как было в прошлый раз. Мы находимся в постоянно меняющейся концертной ситуации. Мы сами провоцируем эти изменения. Мы меняем гитарные обработки и сами гитары, перестраиваем звук барабанов. Меняем концертные площадки и световое оборудование, используемое в шоу.

Меня, лично, всегда преследует ощущение, что я делаю что-то в первый раз. И мне это нравится. Потому что, когда всё удается, ты испытываешь ощущение победы. Иногда маленькой, иногда большой, но победы.

Любой концерт это то, что мы представляем из себя в данное время, именно в этот его момент. Каждый из нас любит и воюет, смеется и плачет, и просто может заболеть. Но каждый из нас всегда старается сделать чуть-чуть больше, чем может сейчас».

По традиции, зрителей ждёт выверенное световое и аудио-визуальное шоу, которое позволит максимально погрузиться в аутентичность музыки Дельфина и особого эмоционального посыла, который она несёт. Артист известен «объёмным» подходом в воплощении своих творческих идей, и каждый, кто бывал на его выступлениях, становился настоящим участником удивительного музыкального перформанса

