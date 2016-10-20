Юлия Началова разорвала отношения с хоккеистом Фроловым

Певица Юлия Началова рассталась со своим избранником – хоккеистом Александром Фроловым.

Дабы не плодить неуместных домыслов, о печальном событии в своей жизни артистка сообщила поклонникам сама. ««Дорогие мои друзья и поклонники. Я хочу сделать для вас публичное заявление. Мы с Александром Фроловым больше не являемся парой! И мне абсолютно не хочется комментировать причины расставания, но для того чтобы избежать всякие сплетни и слухи, говорю вам об этом сама абсолютно открыто. Вы этого заслуживаете. Жизнь прекрасна и удивительна) и всё, что Бог не делает- всё к лучшему», - написала Юлия Началова в своем микроблоге в Instagram.

Началова и Фролов были парой на протяжении пяти последних лет. При этом официально они не оформляли отношения, ссылаясь на неудачный опят предыдущих браков. Певица и спортсмен познакомились в 2010-м, а год спустя стали жить вместе. В прошлом году они справили новоселье.

Недавно также сообщалось, что Началова временно перебирается в США. Ее пригласили на однин из местных телеканалов вести телепередачу «Наши люди в Голливуде», рассказывающую о судьбе русских в США. «Я была очень рада, когда меня позвали, — поделилась артистка с «7дней». – Я, что греха таить, польщена».

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В Америку певица подалась весной этого года. В Лос-Анджелесе она записывает песни под руководством маститого продюсера Уолтера Афанасьеффа, а киношный опыт (она снималась в фильмах «Герой ее романа», «Три мушкетера» и др.) позволил ей реализовать себя и на тамошнем ТВ. При этом артистка утверждает, что она не навсегда поселилась в США.

