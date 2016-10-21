Наташе Королевой запретили въезд на Украину на 5 лет

Певице Наташе Королевой на пять лет запрещен въезд на Украину, сообщает «Апостроф» со ссылкой на депутата Рады Дмитрия Корчинского.

Соответствующее решение было принято Службой безопасности Украины, которая сочла деятельность Королевой противоречащей интересам национальной безопасности страны.

Наташа Королева попала в поле зрения СБУ после того, как появилась информация о готовящемся концерте артистки в Киеве. Концерт должен был состояться 14 декабря.

Вместе с Королевой персоной нон-грата на Украине стала и актриса Ирина Медведева. Она должна была принять участие в спектакле «Сублимация любви» с Маратом Башаровым, который должен был быть показан в Киеве. Спектакль был отменен сразу после решения СБУ.

Наташа Королева (Порывай) — российская эстрадная певица украинского происхождения. Ее мать Людмила Порывай является заслуженной артисткой Украины.