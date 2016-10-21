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Дима Билан объявил о своем уходе из шоу «Голос»

10:55 21.10.2016
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова
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Популярный певец Дима Билан решил покинуть телевизионное шоу талантов «Голос» после окончания текущего сезона. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию «Афиша.Daily».

Дима Билан занимает кресло одного из наставников проекта с его начала. Музыкант брал тайм-аут в 4-м сезоне, но в 5-м вновь вернулся в телешоу.

По его словам, он вернулся для того, чтобы «до конца все это понять». Музыкант считает, что его участие в «Голосе» для обычных людей «заместило все предыдущие яркие вспышки в биографии». Люди начинают считать, что они его знают. «Люди садятся, наливают чай, включают «Голос» - и я сижу у них в гостях. И поэтому они думают, что меня знают. Да, телик показывает все твои правды и неправды, все на поверхности и обмануть его почти невозможно. Но все-таки из меня сделали святого. А мне не нравится, что из меня делают святого человека. Потому что я не совсем такой», - поделился с изданием Билан своими ощущениями.

Певец признался, что его стала тяготить работа с людьми. Он даже подумывает о создании собственного 3D-песонажа, который будет сниматься в клипах, заменит его полностью, а он сам будет заниматься другими вещами, например, писать больше музыки.

Что до «Голоса», то, по словам Билана, ему стали понятны все законы этого жанра, а потому, ему кажется пришло время распрощаться с этим проектом. «Если я чувствую, что это предел, то никакие деньги не спасут. Поэтому это крайний мой заплыв. Решение принято», - заявил музыкант.

Сейчас на Первом канале идет пятый сезон шоу «Голос». Помимо Билана кресла наставников занимают Полина Гагарина, Григорий Лепс и Леонид Агутин. Билан также принимает участие в детской версии телешоу «Голос. Дети».

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 13:21
Бтр

Какое горе, вот это новость!!!!
21.10.2016, 12:32
аалександр

он по своему несчастный был.
21.10.2016, 12:31
нс

да ничего не изменится, если он совсем уйдет с эстрады
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