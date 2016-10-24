Выпущен первый в мире музыкальный альбом для кошек

Американский композитор и виолончелист Дэвид Тейе выпустил музыкальный альбом, предназначенный для прослушивания кошками.

Как пишет The Telegraph, пластинка была записана при участии Американского национального симфонического оркестра и выпущена лейблом Universal Music. В своей музыке Тейе имитирует мурлыканье, сердцебиение, а также другие звуки, воспроизводимые кошками для того, чтобы они, слушая музыку, могли чувствовать себя комфортно.

Ради интереса издание провело небольшой эксперимент с 15 кошками. Обнаружилось, что многие подопытные быстро засыпали, один же кот стал исключением из этого правила, попытавшись украсть бутерброды, выложенные для журналистов.

По словам Тейе, «сонный» эффект, это было то, что он и ожидал от своей музыки. Звуки должны успокоить зверей. «Я использовал различные «мурлыкающие» инструменты, чтобы создать умиротворяющий эффект. Я также смоделировал звуки, которые издают котята, а также звуки, которые они могли слышать, находясь в утробе матери. Скрипка имитирует женский голос, который ассоциируется у кошек с сочувствием, а виолончель имитирует кошачьи звуки», - рассказал музыкант.

Создание данного альбома стало одним из этапов его исследования о том, как музыка может влиять на различные виды животных. Проект по записи пластинки начинался с краудфандинга, где музыканту удалось собрать более 200 тысяч долларов, заранее продав более 100 тысяч копий альбома.

Сейчас Тейе работает над созданием динамиков, которые будут воспроизводить более высокие длины волн, не улавливаемые человеком, однако хорошо улавливаемые кошками.