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Ранее не изданные песни Принса выйдут на двух альбомах

12:04 24.10.2016
Принс. Фото с офстраницы артиста в Facebook
Принс. Фото с офстраницы артиста в Facebook

Звукозаписывающая компания Warner Bros. объявила о выпуске двух посмертных альбома популярного певца Принса, пишет Billboard.

Первый релиз, получивший название «Prince4Ever», увидит свет 22 ноября. В него войдут 40 композиций, среди которых песня «Moonbeam Levels», записанная еще в 1982 году, но ни разу не издававшаяся ранее. В пластинку также войдут такие хиты Принса, как «Kiss», «When Doves Cry», «Purple Rain». Альбом будет дополнен ранее не публиковавшимися фотографиями Принса, которые были сделаны известным фотографом Хербом Риттсом.

Вторым релизом станет переиздание альбома «Purple Rain» 1984 года. Он будет выпущен уже в 2017 году. Отмечается, что выпуск обоих релизов обсуждался с Принсом еще до его смерти. Музыкант скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет в своем доме в штате Миннесота. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире
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