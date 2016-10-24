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Наставница новой солистки «Ленинграда» разочарована ее действиями

13:04 24.10.2016 , Антон Крайний
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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Вышел в свет новый клип «Ленинграда» «Очки Собчак»

Главную роль в нем сыграла новая вокалистка группы Василиса Старшова. Девушке досталась роль грабительницы. Образ получился разбитным. Чего только стоит фраза: «Ну, я тогда торчала, но чуть-чуть… Мне же еще рожать».

Бывшая преподавательница Старшовой по вокалу Алина Фой разочарована новым амплуа ученицы. «Наши пути разошлись, когда ей было 14 лет, - рассказывает руководитель шоу-студии «Зебра» СтарХиту. - Родители решили, что ее нужно отправить в самостоятельную творческую жизнь».

По словам Фой, искусство эпатировать ее ученица отлично освоила еще до прихода в «Ленинград». Так, в клипе не песню Just Say Hello Старшова в образе школьницы засовывает электрический кухонный прибор себе под юбку и заливает кровью столовую учебного заведения. «Многие люди шлют мне гневные письма со словами: «Что ты делаешь с Василисой?», «ты ее испортила», «Была такая хорошая девочка, как ты могла?», «Тебе не стыдно?», - продолжает Алина Фой. - А я к этому отношения никакого не имею. Но все знают, что я вырастила этого ребенка. Педагоги и руководители ансамблей атаковали ругательствами и возмущениями в соцсетях. Сейчас меньше, но два года назад негатив так и лился в мой адрес. Для меня было большим удивлением и разочарованием, когда пошли такие песни, где в клипе она вся в крови. Не слежу за ее творчеством. Я понимаю, она пытается занять свою нишу, действительно у нее для этого есть все данные. Но, надеюсь, это пройдет, и со временем она запоет песни, понятные всем, а не те, которые будут только эпатировать публику».

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Между тем, в ансамбль при городском Доме культуры города Шлиссельбурга, 4-летнюю Васю привела мама Валентина. Девочка пыталась участвовать в конкурсах, но все получилось не сразу. «Мы расстраивались, переживали, но затем ситуация кардинально изменилась. Начиная с 9 лет Василиса брала исключительно первые места и гран-при. Это были конкурсы высокого уровня. В конкурсе «Путь к звездам» Сергея Савенкова, где когда-то побеждала Кэти Топурия, Старшова взяла гран-при. Считается, если выиграешь в нем, остальное будет под силу», - объяснила преподавательница. Со временем Василиса стала выигрывать даже в более старшей категории.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 18:07
Ося

кстати, по сюжету клипа, героиня - уличная (низшая ступень), поэтому попавшие на работу в бордель ей кажутся "элитными", условия "работы" лучше, денег больше (правда от щедрости сутенера зависит, а то можно вообще за "еду" горбатиться), но зато под присмотром и под контролем "охраны" = а то клиент в основном из "шестёрок" "братвы", и приблатненных... и общение "соответствующее"...= почти "Яма" (А.Куприн)... И только отмороженные на голову пойдут грабить бордель - он же на учете у "смотрящего" - ему процент идёт и в общак "доля". считай - зарыты после "медленного мучительного отходняка" - другим в назидание...
24.10.2016, 17:12
reptilovod

они работают по вызову через спецсутенеров, типа не для каждого, а для импортного солидного гостя, для депутата, для полковника МВД и т.п., зная два языка свободно, могут рассказать об исторических достопримечательностях, помузицировать и отличают Фаворского от Дега.
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Вот етом вся разница Ося с западом. Там элитные проститутки вымерли в 18 веке , но уже тогда они не отличали балалайку от арфы.
24.10.2016, 16:57
Ося

Слово "Элитные" - из поясняющего текста, по мнению авторов клипа. "Элитные" - это даже вовсе не гостиничные "валютные" - а поднимай выше (раз в 10 по таксе). Одну знал - очень похожа на французскую актрису Милен Демонжо (Демонжо играла Миледи в фильме "Три мушкетера" 1962 года. и ещё: журналистку - подругу Фандора (Жан Марэ) в фильме "Фантомас"). Но, "хороша Маша, да не наша"... Только облизнулся, глядючи...
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