Наставница новой солистки «Ленинграда» разочарована ее действиями

Вышел в свет новый клип «Ленинграда» «Очки Собчак»

Главную роль в нем сыграла новая вокалистка группы Василиса Старшова. Девушке досталась роль грабительницы. Образ получился разбитным. Чего только стоит фраза: «Ну, я тогда торчала, но чуть-чуть… Мне же еще рожать».

Бывшая преподавательница Старшовой по вокалу Алина Фой разочарована новым амплуа ученицы. «Наши пути разошлись, когда ей было 14 лет, - рассказывает руководитель шоу-студии «Зебра» СтарХиту. - Родители решили, что ее нужно отправить в самостоятельную творческую жизнь».

По словам Фой, искусство эпатировать ее ученица отлично освоила еще до прихода в «Ленинград». Так, в клипе не песню Just Say Hello Старшова в образе школьницы засовывает электрический кухонный прибор себе под юбку и заливает кровью столовую учебного заведения. «Многие люди шлют мне гневные письма со словами: «Что ты делаешь с Василисой?», «ты ее испортила», «Была такая хорошая девочка, как ты могла?», «Тебе не стыдно?», - продолжает Алина Фой. - А я к этому отношения никакого не имею. Но все знают, что я вырастила этого ребенка. Педагоги и руководители ансамблей атаковали ругательствами и возмущениями в соцсетях. Сейчас меньше, но два года назад негатив так и лился в мой адрес. Для меня было большим удивлением и разочарованием, когда пошли такие песни, где в клипе она вся в крови. Не слежу за ее творчеством. Я понимаю, она пытается занять свою нишу, действительно у нее для этого есть все данные. Но, надеюсь, это пройдет, и со временем она запоет песни, понятные всем, а не те, которые будут только эпатировать публику».

Между тем, в ансамбль при городском Доме культуры города Шлиссельбурга, 4-летнюю Васю привела мама Валентина. Девочка пыталась участвовать в конкурсах, но все получилось не сразу. «Мы расстраивались, переживали, но затем ситуация кардинально изменилась. Начиная с 9 лет Василиса брала исключительно первые места и гран-при. Это были конкурсы высокого уровня. В конкурсе «Путь к звездам» Сергея Савенкова, где когда-то побеждала Кэти Топурия, Старшова взяла гран-при. Считается, если выиграешь в нем, остальное будет под силу», - объяснила преподавательница. Со временем Василиса стала выигрывать даже в более старшей категории.