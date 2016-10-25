Эдмунд Шклярский («Пикник»): «Дети не всегда пускают меня на свои премьеры»

Группа «Пикник» этой осенью отмечает свое 35-летие

Шестого ноября в Крокус Сити Холле состоится юбилейный концерт. К мероприятию подготовка идет особенно скрупулезно и тщательно. Музыканты «Пикника», по традиции, тщательно скрывают все подробности и нюансы грядущего юбилейного шоу. Однако в беседе с корреспондентом нашего портала лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский рассказал о грядущих торжествах обстоятельно.

«Пикник»

KM.RU: В прошлый раз у вашего юбилейного концерта было красивое название «30 световых лет». На сей раз вы позиционируете мероприятие вполне буднично. Почему?

- Это сделано специально, чтобы не привязывать сюда какие-то слова, не соответствующие моменту. Потому «30 световых лет» звучало как-то логично, а ««35 световых лет» было бы уже повторением. Мы решили не зацикливаться на этом и даже не особо педалировать цифру 35, а назвали это просто юбилейным концертом. Но те, кто придут, увидят, что всё происходящее красочно, радостно, весело и т. д.

KM.RU: Относительно красочности. На меня действительно произвело незабываемое впечатление ваше шоу в «Крокусе» 5 лет назад, гигантомания — в хорошем смысле этого слова, гости, типа Вадима Самойлова. Каких привлекательных вещей нам ждать на этот раз?

- Весь концерт, если можно так выразиться, нанизывается всё-таки на песни. Стараемся подобрать такие из них, которые могут вызвать ассоциации у людей разного возрастного состава. Для тех, кто начал слушать «Пикник» еще в прошлом веке, наверное, незаменимой в программе будет песня «Иероглиф». Кто-то познакомился с нами с альбома «Египтянин». А кто-то, как это ни покажется странным, наверное, придет на концерт в первый раз. И это тоже для нас желанный зритель, которого мы собираемся всеми доступными и недоступными способами завоевывать, чтобы он заинтересовался нашим творчеством. Наверняка люди часто приходят на концерт за компанию. Они никогда не слышали и не видели нас, а нам всегда интересно, какие ассоциации остаются от наших концертов у людей, которые впервые соприкоснулись с нашим творчеством.

KM.RU: Будут ли специальные гости?

- Гости придут, но они будут под масками (улыбается). Можно сказать, это персонажи наших песен. Для этого шьются новые костюмы — Куклы с человеческим лицом, Живой виолончели. Заново изготавливается гонг, который уже, наверное, пятый по счету. В разных городах они у нас теряются и ломаются. Снова у нас будет звучать орган, который мы сделали для песни «Большая игра». Будет, как положено, человек на ходулях. Делаем шарманку, чтобы она соответствовала моменту и извергала какие-то световые эффекты. Надеюсь, никто не уйдет обиженным или неудовлетворенным (смеется).

KM.RU: А будут ли какие-то технические новшества, в которых вам зачастую нет равных?

- Как ни странно, практически всё перечисленное и есть технические новшества. Это же не просто какие-то изделия. Там, где нужно, будет и дым, и определенная подсветка. Поэтому без 220 вольт мы никак не сможем обойтись.

«Пикник»

KM.RU: Какие-то новые релизы к этому событию планируются?

- Новых релизов мы не планируем по той простой причине, чтобы не смешивать два разных повода. Единственное, мы собираемся выпустить некий сборник, куда войдут песни — в том числе, и для нас вполне неожиданные. Туда войдет дуэт с Дмитрием Ревякиным «У шамана три руки», а я буду исполнять его песню «Фройлен, прощайте». Также планируется дуэт с Хелависой «От Кореи до Карелии». Также Татьяна Буланова записала нашу песню «Иероглиф», получилось очень проникновенно. Пусть цветут все цветы или все цветы будут в гости к нам!

KM.RU: Не могу не спросить про мою любимую песню «Калинова Моста» «Фройлен, прощайте». Она в хорошем смысле провокационная, почему вы ее выбрали?

- Здесь как раз выбирал Ревякин, а положился на его интуицию и его видение. Тем более, я далеко не всё могу спеть из того, что поют другие, а здесь мои вокальные данные подходят. Аранжировка тоже «Калинова Моста».

KM.RU: Много ли собираетесь играть песен из вашего последнего на данный момент номерного альбома «Чужестранец»?

- Скорее всего, в юбилейном концерте будет немного песен оттуда. Потому что даже если взять по песне с каждого нашего альбома, какие-то пластинки всё равно придется оставлять за гранью. Поэтому какие-то песни мы представим в новом прочтении. Кто-то наверняка будет удивлен и даже их не сразу узнает (смеется). Мы стараемся немного видоизменять аранжировки — иногда только в начале, чтобы не совсем пугать зрителя.

KM.RU: Если продолжать тему «Чужестранца»... Правильно ли я понимаю, что это, с одной стороны, ваш ответ на всеобщие геополитические баталии, а, с другой, некое программное заявление человека, перманентно пребывающего во внутренней эмиграции?

- Дело в том, что слова песни «Чужестранец» были написаны 30 с лишним лет назад, когда существовал прекрасный Советский Союз (смеется). Собственно говоря, это было выражение внутреннего состояния, а не отклик на внешние события. Скорее, речь шла больше о жизни, нежели о территории. Поскольку я убежден в том, что в зависимости от времени, человеческая суть в мире не меняется, на том и стоим.

KM.RU: Тем не менее, многие песни альбома составили единый смысловой ряд - «Потерянный», «Азбука Морзе», «Песня эмигранта».

- Да, но меня всегда интересовало гипотетическое состояние человека, не обремененного какими-то знаниями и моральными принципами. Вот он появился в мире и вообще не знает, где он,что он и как себя надо вести. Умозрительная такая позиция, но, тем не менее, она до сих пор меня вдохновляет и не оставляет.

KM.RU: Вас занимает тот факт, что многие творцы, будучи вдали от Родины, писали о России глубже и точнее, нежели те, кто всю жизнь жил здесь? За примерами далеко ходить не надо — Бунин, Солженицын, Шумов...

- Здесь давал о себе знать тот багаж, который сформировался именно в России. В этом смысле, наверное, все равно, где ты находишься. Иногда фантазии дают гораздо больше, нежели непосредственное соприкосновение с какими-то реалиями, которые могут ничего и не дать. Зачастую, город или события, имеющие номинальное отношение к созданию какой-нибудь песни, напрямую с ней и не связаны, а связаны случайные фразы или какие-то прочитанные книги. Во всяком случае, в моем случае, будоражащие меня события на песни никак не влияют. Ведь песни — плод фантазии. Как говорили в школе, лирический герой не имеет реального прототипа.

KM.RU: Но при этом какие-то злободневные нотки можно уловить в «Песне эмигранта», герой которой покинул Россию и критикует ее, сидя в чужой стране.

- Нет, у меня эмигрант как раз не может адаптироваться к той среде (смеется). Ему как раз отвратительны ТЕ звуки и лица. Если говорить о ритмах, это боссанова, значит человек попал в жаркую страну. Иллюстрацией к ней может служить, например, фильм «Человек-амфибия». Всё для него чужое. «Тут шумят чужие города», - как-то так...

KM.RU: Если говорить о фильмах, как, на ваш взгляд, песня «Пикника» «Говорит и показывает» вписалась в фильм Валерии Гай Германики «Да и да»?

- Сейчас еще одна наша далеко не новая песня «Мы как трепетные птицы» должна прозвучать в фильме «Птица» Ксении Баскаковой. Мы относимся к этому в таком контексте: если кинематографисту для выражения чего-то может пригодиться какая-то наша песня, то пусть так и будет. То есть мы не вникаем даже в режиссерский замысел.

KM.RU: И вы даже не увлечены процессом, когда это происходит?

- Нет, мы всегда, так скажем, сторонние наблюдатели. И когда создавался, допустим, сериал «Королевство кривых», примерно по той же схеме туда взяли нашу одноименную песню. Изначально у сериала было какое-то другое название, но получилось так, что и наше название пригодилось.

KM.RU: Судя по тому, что у режиссера этого фильма Александра Якимчука есть также сериал «Закон мышеловки», он вообще является вашим фанатом!

- Да, насколько я знаю, ему действительно нравится ваша музыка, поэтому мы и посотрудничали. Тем не менее, специально написать музыку к фильму очень сложно. Особенно, если ставится такая задача, что непонятно, что человек хочет вообще. Это ужасное состояние (смеется). Поэтому иногда лучше сразу договариваться о том, что если это подходит, то это подходит, а если нет, то лучше и не затевать совместную работу.

KM.RU: А когда делают ремиксы на ваши песни, вы тоже к этому отстраненно относитесь? Вот в «Чужестранце» Дмитрий Парфенов из «Алисы» сделал чудесный ремикс на «Азбуку Морзе».

- Да, но он же еще делал целый альбом под названием «Новоегипетские песни», так что это был уже второй опыт нашего сотрудничества. Да, и к этому я отношусь совершенно отстраненно, и в основном это делает кто-то другой.

KM.RU: Но факт включения «Азбуки Морзе» в номерной релиз говорит о чем? О том, что вам это нравится или надо было просто тупо «добить хронометраж»?

- Если говорить о ремиксах, то не могу не вспомнить уже почившего Джо Кокера. Его ремиксы мне зачастую нравятся больше, чем сам материал. Можно сказать, я фанат его ремиксов (смеется).

«Пикник»

KM.RU: Ваша дочь Алина Шклярская поставила в январе прошлого года совершенно чудный спектакль «Noname» — по блогу оренбургского шизофреника Сергея Шишкина, известного в сети под ником Noname373.

- Я в курсе, но не всегда мои дети пускают меня на свои премьеры (смеется). Что-то проходит втайне, и об этом я уже узнаю опосредованно. Наверное, в этом есть определенный резон, потому что я тоже не особо любил, когда в зале сидит кто-то из родственников. Ведь в этом случае, ты больше думаешь о нем, нежели о том, что должно происходить. В принципе, все что делается — это же делается не для знакомых. Если мы будем ориентироваться на какой-то узкий круг, это лишнее. Надо ориентироваться на дальних — людей не знакомых и не близких.

KM.RU: Ну а сыну своему Стасу профессиональные советы даете? Да, я в курсе, что вы тоже не были ни на одном его концерте. У него замечательный материал, тексты с отличной литературной основой. Но пока слишком очевидно «пикниковское» влияние.

- Стас спрашивает каких-то советов — и по аранжировкам, и другим творческим моментам. Поэтому в данном случае у нас есть какое-то взаимодействие по музыкальным делам. Иногда он просит разъяснить какие-то непонятные ему моменты. Не то, что я лезу, просто он сам интересует деталями, которые его волнуют, нуждаясь во взгляде со стороны. Какой-никакой опыт у меня есть, поэтому что-то я точно могу подсказать или предугадать (смеется). Ну а то, что он работает в том же русле... Некоторая схожесть голоса — это уже анатомическое свойство, от которого, наверное, не уйдешь. И вообще у меня немножко другое мнение на этот счет. Я с удовольствием бы слушал сына Джона Леннона, если бы он продолжал петь голосом, более похожим на отцовский. Лично мне не хватило того, что было сделано его отцом. И если просто формально уходить в какую-то другую историю — лишь бы избежать каких-то ассоциаций, для меня это не самый интересный вариант. Так или иначе, все мы начинали играть песни, похожие на кого-то. Не мы придумали всю эту историю. Скажем, многие художники тоже считали: что придумано до меня, то мое. Это, конечно, смелое заявление, но, тем не менее, это так и есть.

KM.RU: И последнее. Откуда всё-таки у вас взялся в концертном шоу образ Бетховена? Мне почему-то приходит на ум «сплиновский» «Бетховен»...

- Нет, в данном случае не было ассоциаций ни с музыкой, ни с чьим-то фильмом. Есть же и про собаку, и про кого угодно (смеется). Это просто было имя, которое легло в такое стихотворение. Да и сам персонаж узнаваемый. Если бы мы взяли, например, Шумана, была бы другая история (смеется). Не скажу, что музыка Бетховена мне близка, но сам персонаж и его воплощение пригодились.

Фото предоставлено организаторами концерта