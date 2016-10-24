Канье Уэст поставил ультиматум организаторам премии «Грэмми»

Популярный рэпер Канье Уэст поставил ультиматум организаторам престижной музыкальной премии «Грэмми», пишет The Guardian.

Музыкант заявил, что не появится на церемонии награждения «Грэмми» в 2017 году, если в списках номинантов не будет певца Фрэнка Оушена и его альбома «Blonde». «Чаще всего в этом году я слушал именно этот альбом Оушена. И я прямо заявляю, если он не попадет ни в одну категорию, я не приеду на «Грэмми». Как артисты мы должны вместе бороться с этой системой» - заявил Уэст со сцены во время своего концерта в Окленде.

Издание отмечает, что менеджмент Оушена не представил «Blonde» на соискание «Грэмми» до требуемого дедлайна. Отмечается, что это было сознательное решение артиста и его команды.

«Blonde» - второй сольный альбом Фрэнка Оушена. Релиз пластинки состоялся 20 августа текущего года. Пластинка возглавила многие мировые музыкальные чарты. В США только в первую неделю продаж альбом разошелся тиражом 276 тыс. эквивалентных единиц (включая 232 тыс. традиционных альбомных продаж и 44 тыс. стриминговых эквивалентных альбомов). Это стало третьим самым мощным дебютом в 2016 году после альбома «Views» рэпера Дрейка и «Lemonade» Бейонсе.

Оушен уже является лауреатом премии «Грэмми». В 2013 году он получил две награды — за лучший альбом в жанре urban и за лучший дуэт.