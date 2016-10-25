Певица Слава экстренно прооперирована в Москве

Популярная певица Слава перенесла экстренную операцию, сообщается на сайте артистки.

Слава находилась в середине своего масштабного тура по городам России. 24 октября она должна была давать концерт в Твери, однако рано утром появилась информация о госпитализации артистки.

На тот момент причина госпитализации не уточнялась, а сама Слава, будучи активным пользователем соцсетей, перестала обновлять свои аккаунты.

Согласно сообщению на сайте певицы, ее госпитализировали в Москве еще в минувшее воскресение с острой болью в левом ухе. В больнице ей поставили диагноз — левосторонний отомастоидит. В минувший понедельник артистка была прооперирована.

«По прогнозам врачей певица Слава сможет продолжить гастрольный тур через 2-3 дня», - говорится в сообщении. Концерты, которые должны были состояться в Твери (24 октября), Ступино (25 октября),Туле (26 октября) будут перенесены на другие даты.