Лидер «Коррозии металла» проведет в тюрьме Черногории почти год

Лидер российской метал-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий приговорен в Черногории к 10 месяцам тюрьмы. Об этом сообщила дочь музыканта в официальной группе коллектива во Вконтакте.

Троицкий был арестован на 30 суток 7 сентября в Черногории по подозрению в поджоге и побеге с места преступления. По данным следствия, 3 сентября в доме гражданина России в городе Сутоморе произошел пожар, который стал следствием умышленного поджога. Подозреваемым стал Троицкий, которого в тот же вечер сняли с поезда, следовавшего в Белград. Сам музыкант вины не признает. По словам его дочери, владельцы сгоревшего дома неоднократно звали музыканта к себе в гости.

«Сергей редко наталкивается на недоброжелателей, поэтому и в этот раз доверился и поехал. Уехал 18 августа и 4 сентября должен был вернуться. В Черногорию прямых рейсов нет, поэтому поехал через Белград», — рассказывала она.

В скором времени, по ее словам, будет известен почтовый адрес для корреспонденции. Сам музыкант выражает благодарность тем, кто его поддерживает в это трудное время, передает привет и желает бодрости духа».