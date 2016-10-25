]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Лидер «Коррозии металла» проведет в тюрьме Черногории почти год

18:10 25.10.2016
Фрагмент афиши «Коррозии металла»
Фрагмент афиши «Коррозии металла»

Лидер российской метал-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий приговорен в Черногории к 10 месяцам тюрьмы. Об этом сообщила дочь музыканта в официальной группе коллектива во Вконтакте.

Троицкий был арестован на 30 суток 7 сентября в Черногории по подозрению в поджоге и побеге с места преступления. По данным следствия, 3 сентября в доме гражданина России в городе Сутоморе произошел пожар, который стал следствием умышленного поджога. Подозреваемым стал Троицкий, которого в тот же вечер сняли с поезда, следовавшего в Белград. Сам музыкант вины не признает. По словам его дочери, владельцы сгоревшего дома неоднократно звали музыканта к себе в гости.

«Сергей редко наталкивается на недоброжелателей, поэтому и в этот раз доверился и поехал. Уехал 18 августа и 4 сентября должен был вернуться. В Черногорию прямых рейсов нет, поэтому поехал через Белград», — рассказывала она.

В скором времени, по ее словам, будет известен почтовый адрес для корреспонденции. Сам музыкант выражает благодарность тем, кто его поддерживает в это трудное время, передает привет и желает бодрости духа». 

Темы: Происшествия, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.10.2016, 18:34
Антишеф

В этом мире, где суд жестокий
Не гнушается строгих мер,
Пауки получают сроки.
Десять месяцев, например… :-)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.