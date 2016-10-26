]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Тур Адель стал одним из самых прибыльных в 2016 году

16:43 26.10.2016
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Гастрольный тур британской певицы Адель в поддержку альбома «25» возглавил рейтинг самых прибыльных за 2016 год, сообщает Billboard.

Турне стартовало в феврале текущего года и на сегодняшний день общая сумма проданных билетов составляет порядка 150 миллионов долларов и это еще не предел, так как гастроли продолжатся до конца ноября. Всего шоу Адель посетило более 1,5 миллионов человек в Европе и Северной Америке. Отмечается, что всего за тур певица даст порядка 107 концертов.

На втором месте рейтинга разместился популярный американский кантри-певец Люк Брайан. Заработавший на своем туре «Kill the Lights» 70 миллионов долларов. Его концерты проходили с февраля по конец сентября 2016 года и их посетило более чем 1,1 миллион человек.

В рейтинг также попали Бейонсе, Рианна, Керри Андервуд, Элли Голдинг, Марк Антони.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.