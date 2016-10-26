Тур Адель стал одним из самых прибыльных в 2016 году

Гастрольный тур британской певицы Адель в поддержку альбома «25» возглавил рейтинг самых прибыльных за 2016 год, сообщает Billboard.

Турне стартовало в феврале текущего года и на сегодняшний день общая сумма проданных билетов составляет порядка 150 миллионов долларов и это еще не предел, так как гастроли продолжатся до конца ноября. Всего шоу Адель посетило более 1,5 миллионов человек в Европе и Северной Америке. Отмечается, что всего за тур певица даст порядка 107 концертов.

На втором месте рейтинга разместился популярный американский кантри-певец Люк Брайан. Заработавший на своем туре «Kill the Lights» 70 миллионов долларов. Его концерты проходили с февраля по конец сентября 2016 года и их посетило более чем 1,1 миллион человек.

В рейтинг также попали Бейонсе, Рианна, Керри Андервуд, Элли Голдинг, Марк Антони.