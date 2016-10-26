Фестиваль Kubana больше не будет проводится в Латвии

Музыкальный фестиваль Kubana покидает Ригу. Об этом заявил продюсер и организатор Kubana Илья Островский на своей странице в Facebook.

По его словам, для принятия подобного решения было множество причин, озвучивать которые ему бы не хотелось. Островский поблагодарил Латвию, Рижскую думу и всем тем, кто помогал фестивалю последние два года. Он добавил, что как организатор Kubana, он открыт к любым новым предложениям как в России, так и в близлежащих странах.

«Я открыт к любым предложениям и новым локациям - Россия, Грузия, Казахстан, Украина, Болгария, Индия, Хорватия, Эстония, Литва, Азербайджан, Беларусь, Армения - да мало ли ещё прекрасных мест на свете, где мы ещё не были! Владельцы земель, пароходов, островов, губернаторы, президенты, инвесторы, министры культуры или туризма - мы с нетерпением ждём вас! Хорошее настроение гарантируем!» - в частности написал Островский.

Фестиваль Kubana ведет свою историю с 2009 года. Вплоть до 2015 года он проводился в Краснодарском крае. В 2015 году фестиваль был в начале перенесен в Калининградскую область (поселок Янтарный), а затем, после отказа местных властей, «переехал» в Латвию. В начале октября фестиваль стал одним из претендентов на получение награды European Festival Awards.