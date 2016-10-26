Шевчук вспомнил об эпохе, когда у Брежнева не было туалетной бумаги

Гастрольный тур группы «ДДТ» «История звука» стартовал в середине осени

Юрий Шевчук в Орске

Больших концертов в столице Юрий Шевчук не давал более двух лет - и не спешит этого делать. Московский концерт «Истории звука» запланирован лишь на 5 марта в СК «Олимпийском», а пока всем жаждущим и страждущим певец советует навестить периферию. 22 октября «ДДТ» сыграли в КДЦ «Молодежный» города Орска. Примечательно, что именно в этом зале Шевчук выступал с ныне покойным скрипачом Никитой Зайцевым 18,5 лет назад. Зима была лютой, и о том визите лидер «ДДТ» ныне вспоминает с ужасом и благоговением. Тогда по пути в Орск музыканты чуть не сгинули среди непролазных сугробов «гиблого места» Сары — совсем как тот ямщик из народной песни.

На сей раз всё обошлось без форс-мажоров. В Орск «ДДТшники» прибыли за сутки до концерта, чтобы успеть смонтировать три трейлера сценической аппаратуры, пригнанных из Самары. Конечно, такой зал, как КДЦ «Молодежный», слишком тесен для монументальных шоу группы, но техники постарались сделать всё возможное для того, чтобы зрители не чувствовали себя ущемленными. Над сценой красовался экран для концертного видеоряда, а над оркестровой ямой раскинулся помост, позволявший периодически батьке Шевчуку дать гопака. Вместе с группой в Орск прибыл и штатный режиссер «ДДТ» Игорь Тихомиров, игравший в свое время на басу в группе «Кино», так что слышно все было великолепно.

Смысл названия тура «История звука» стал понятен уже в ожидании концерта, когда зрителям прокручивали запись естественных шумов природы. И сам Шевчук пояснил, что под «звуком» стоит здесь понимать не только саунд «ДДТ», но и стук сердца матери, пение птиц, голос степи и леса... Соответственно, программа была выстроена не столько по хронологическому принципу, сколько, исходя из эволюции звучания коллектива. Начало концерту положили две песни о ностальгии - «Помнишь» и «Рожденный в СССР». Причем в последней музыканты отказались от фактурных гитарных партий студийного первоисточника в пользу назойливо попискивающих клавишных. Появились опасения, что аналогичным образом будет перелопачено все ретроспективное наследие «ДДТ», но, слава Богу, обошлось.

Ранний период существования группы музыканты описали посредством рок-н-ролльных ритмов. Расширенный вариант попурри, знакомого нам по альбому «Рожденный в СССР», включал фрагменты песен «Милиционер в рок-клубе», «Конвейер», «Мама, я любера люблю», «Мальчики-мажоры» и даже «Змей Петров». На экране возникла цифра 1980 и забавная гастрольная хроника раннего ДДТ, где крепыш Шевчук точным ударом отправлял в нокаут афишу, бережно развернутую барабанщиком Игорем Доценко. По словам Шевчука в те времена «портвейн стоил 1 руб 20 коп, а туалетной бумаги не было даже у Брежнева». Несмотря на это, прямые параллели между той и нашей эпохой все же нашлись. Так, «Милиционера в рок-клубе» сопровождал знаменитый ю-тубовский мем с танцующим гаишником, а «Мальчики-мажоры» были проиллюстрированы неаккуратно ведущими себя на дорогах владельцами джипов.

От наивной хиппанской дискотеки музыканты перешли к плакатным творениям «Революция» и «Время». Несмотря на довольно стандартные для этих песен аранжировки, Шевчук все-таки и здесь нашел возможность для экспериментов. В «Предчувствии гражданской войны» после слов «когда национальность голосует за кровь» он неожиданно предложил помянуть жертв военных конфликтов и исполнил кусочек из «Не стреляй», вновь вернувшись потом к исходной песне. С этого момента «ДДТ» какое-то время балансировали между «пинкфлойдовщиной» начала 90-х («Новые блокадники») и раздумчивыми акустическими полотнами примерно из тех же времен («Я получил эту роль», «Пацаны» и «Метель»).

«А теперь — немного другой саунд!», - объявил Шевчук перед ню-металлической «В бой». В этом блоке нашлось место и «продиджеподобным» песням периода альбома «Мир номер ноль» («Мы»), и более дистиллированно звучащим композициям из следующего альбома «ДДТ» («Новое сердце», «Ночь Людмила» и осколочек «Потолка»). Во втором куплете «Ночи Людмилы» Юрий Юлианович перепутал слова, зато третий отдал на откуп бэк-вокалистке Алене Романовой, которая в тягучей манере Бэллы Ахмадуллиной продекламировала текст про письмо Татьяны «пять колец и два тату». Получилось незабываемо!

Балладу «Ветер» Шевчук использовал как повод отметить 35-летие Ленинградского Рок-Клуба и повод помянуть ушедших собратьев. На экране промелькнули фотографии Александра Башлачева, Майка Науменко, Виктора Цоя, Григория Сологуба, Бориса Рубекина, Рикошета и многих других замечательных музыкантов с датами их рождения и смерти. Не хватало лишь Павла Ключарева из «Краденого Солнца», скончавшегося буквально за шесть дней до концерта, но тут уж никто не виноват...

Раздавая интервью в преддверии «Истории звука», Шевчук признался, что так и не сроднился, дескать, с активно играемыми в последние годы новыми песнями, поэтому вернулся к корням. Но это не значит, что концерт и вовсе обошелся без новинок. Прозвучала затейливая «Потомок тайных христиан», а также «Я ценю твое мужество заваривать чай», которую автор посвятил всем женщинам, стоически встречающих своих блудных мужей на совесть заваренным чайком.

За три часа «ДДТ» успели пройтись абсолютно по всем своим альбомам. Слишком бегло осталось представлено лишь двухчастное «Единочество», из которого Шевчук позаимствовал только стих «Когда Един». На прощание Шевчук посетовал, что зал КДЦ оказался слишком маленьким для танцев, признался, что его гонорар уступает заработку многих звезд, но зато «ДДТшникам» не стыдно за конечный результат.

Фото и видео © KM.RU, Павел Ступников