Шоу «Человек-амфибия», 30 октября, Московский Мюзик-Холл
30 октября, 26 ноября и 24 декабря 2016г.
на сцене Московского Мюзик-Холла
Стоит посмотреть, потому что:
Шоу поставлено солистом Цирка дю Солей, лауреатом международных конкурсов
Это новое слово в цирковом искусстве
Шоу сопровождает живое вокальное исполнение с использованием эффект-машин
Для постановки созданы спецэффекты, создающие атмосферу 3D
В шоу задействованы красивые декорации и яркие костюмы
Одинаково интересно как взрослым, так и детям
Антон Челноков, талантливый солист Цирка дю Солей, поставил на сцене Московского Мюзик-Холла продолжение легендарного романа «Человек-амфибия» — грандиозный и трогательный перформанс, погружающий зрителя в таинственный и пленяющий подводный мир. Захватывающий сюжет, шикарные костюмы, живая музыка и великолепные спецэффекты навсегда запомнятся публике. Вы увидите номера, которые заслужили признание на международных цирковых аренах и любимы зрителями всего мира.
«Человек-амфибия» - принципиально новое шоу, рассчитанное на взыскательную московскую аудиторию, показывающее, каким может и должен быть современный цирк. Это стильный и эффектный спектакль на грани цирка, театра, мюзикла и высокого искусства. Актеры взаимодействуют не только друг с другом, но и с красочной проекцией. Под каждый номер были созданы спецэффекты, позволяющие зрителям окунуться в 3D-атмосферу. В постановке задействованы уникальные артисты разных жанров, поэтому каждый пришедший сможет насладиться виртуозной техникой исполнения номеров. Помимо гимнастов, акробатов и танцоров, в шоу появится комический персонаж, который развлечет публику смешными репризами.
Этот спектакль восхищает не только качеством постановки, уровнем исполнения и стильным оформлением, но и технической сложностью. Так, для исполнения главного номера Гуттиэре, премьера которого состоялась в Лас-Вегасе ( Cirque du Soleil), в аквариум заливается более 1000 литров воды. Не менее интересно воздушное соло Ихтиандра: главный герой совершает невероятные трюки, умудряясь не запутаться в огромной сетке, висящей прямо под куполом театра. Сценическое действие дополняют живой вокал и звуки перкуссии с использованием эффект-машин, благодаря которым девушка сможет петь мужским голосом, а зал заполняться голосами сирен.
Сюжет шоу прост. «Человек-амфибия» - это история о том, что произошло после расставания главных героев, завершившего роман Александра Беляева. Тогда Ихтиандр был вынужден покинуть свою возлюбленную, так как больше не мог дышать земным воздухом. Наш спектакль о его странствиях в поиске волшебной жемчужины, коснувшись которой Гуттиэре обретет способность дышать под водой.
А значит, два влюбленных сердца вновь соединятся, и никакие морские глубины уже не смогут их разлучить. Невероятная проекция, завораживающие цирковые номера и сказочное музыкальное сопровождение понравятся как взрослым, так и детям.
Вы отправитесь навстречу природным стихиям, штормам и морским чудищам, которые покорятся невероятной силе любви.
Совершите путешествие на нежной волне романтики, подарив себе и близким море позитивной энергии и бурю незабываемых эмоций!
Роль Ихтиандра исполняет Антон Челноков — уникальный воздушный гимнаст, актёр, танцор, лауреат международных конкурсов в Монте-Карло и Париже, в течение 9 лет работавший солистом знаменитого Cirque du Soleil.
Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли — Антон Челноков
Продюсер – Эдуард Асланов
Продолжительность 2 часа с антрактом.
Возрастное ограничение: 6+
Показы шоу:
30 октября, начало в 15:00 и 19:00
26 ноября, начало в 15:00 и 19:00
24 декабря, начало в 13:00 и 17:00