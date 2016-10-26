Шоу «Человек-амфибия», 30 октября, Московский Мюзик-Холл

Театр «Одеон» и Солист Цирка дю Солей Антон Челноков представляют мультимедийное театрально-цирковое шоу «Человек-амфибия»



30 октября, 26 ноября и 24 декабря 2016г.

на сцене Московского Мюзик-Холла

Стоит посмотреть, потому что:

Шоу поставлено солистом Цирка дю Солей, лауреатом международных конкурсов

Это новое слово в цирковом искусстве

Шоу сопровождает живое вокальное исполнение с использованием эффект-машин

Для постановки созданы спецэффекты, создающие атмосферу 3D

В шоу задействованы красивые декорации и яркие костюмы

Одинаково интересно как взрослым, так и детям

Антон Челноков, талантливый солист Цирка дю Солей, поставил на сцене Московского Мюзик-Холла продолжение легендарного романа «Человек-амфибия» — грандиозный и трогательный перформанс, погружающий зрителя в таинственный и пленяющий подводный мир. Захватывающий сюжет, шикарные костюмы, живая музыка и великолепные спецэффекты навсегда запомнятся публике. Вы увидите номера, которые заслужили признание на международных цирковых аренах и любимы зрителями всего мира.

«Человек-амфибия» - принципиально новое шоу, рассчитанное на взыскательную московскую аудиторию, показывающее, каким может и должен быть современный цирк. Это стильный и эффектный спектакль на грани цирка, театра, мюзикла и высокого искусства. Актеры взаимодействуют не только друг с другом, но и с красочной проекцией. Под каждый номер были созданы спецэффекты, позволяющие зрителям окунуться в 3D-атмосферу. В постановке задействованы уникальные артисты разных жанров, поэтому каждый пришедший сможет насладиться виртуозной техникой исполнения номеров. Помимо гимнастов, акробатов и танцоров, в шоу появится комический персонаж, который развлечет публику смешными репризами.

Этот спектакль восхищает не только качеством постановки, уровнем исполнения и стильным оформлением, но и технической сложностью. Так, для исполнения главного номера Гуттиэре, премьера которого состоялась в Лас-Вегасе ( Cirque du Soleil), в аквариум заливается более 1000 литров воды. Не менее интересно воздушное соло Ихтиандра: главный герой совершает невероятные трюки, умудряясь не запутаться в огромной сетке, висящей прямо под куполом театра. Сценическое действие дополняют живой вокал и звуки перкуссии с использованием эффект-машин, благодаря которым девушка сможет петь мужским голосом, а зал заполняться голосами сирен.

Сюжет шоу прост. «Человек-амфибия» - это история о том, что произошло после расставания главных героев, завершившего роман Александра Беляева. Тогда Ихтиандр был вынужден покинуть свою возлюбленную, так как больше не мог дышать земным воздухом. Наш спектакль о его странствиях в поиске волшебной жемчужины, коснувшись которой Гуттиэре обретет способность дышать под водой.

А значит, два влюбленных сердца вновь соединятся, и никакие морские глубины уже не смогут их разлучить. Невероятная проекция, завораживающие цирковые номера и сказочное музыкальное сопровождение понравятся как взрослым, так и детям.

Вы отправитесь навстречу природным стихиям, штормам и морским чудищам, которые покорятся невероятной силе любви.

Совершите путешествие на нежной волне романтики, подарив себе и близким море позитивной энергии и бурю незабываемых эмоций!

Роль Ихтиандра исполняет Антон Челноков — уникальный воздушный гимнаст, актёр, танцор, лауреат международных конкурсов в Монте-Карло и Париже, в течение 9 лет работавший солистом знаменитого Cirque du Soleil.

Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли — Антон Челноков

Продюсер – Эдуард Асланов

Продолжительность 2 часа с антрактом.

Возрастное ограничение: 6+

Показы шоу:

30 октября, начало в 15:00 и 19:00

26 ноября, начало в 15:00 и 19:00

24 декабря, начало в 13:00 и 17:00