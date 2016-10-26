Музыкантов Muse в новом туре заставят левитировать

Тур-директор группы Muse Глен Роу рассказал о новых амбициозных планах коллектива на новый мировой гастрольный тур.

Как сообщает NME, во время конференции MUSEXPO Роу рассказал, что он планирует буквально поднять музыкантов группы в воздух. Парить над сценой артисты должны при помощи специальных магнитов.

«Это может звучать нелепо, но это наш постоянный вызов самим себе. Мы всегда пытаемся выдумать что-то еще более невероятное и авантюрное», - поделился он.

По его словам, их задумка состоит в том, чтобы сделать сцену из магнитов, которая будет способствовать левитации музыкантов с помощью других магнитов и изменения их полярности. «Подобные идеи не дают мне спать», - добавил Роу. Он также пригласил специалистов по магнитам связаться с ним, чтобы обсудить эту идею и попытаться реализовать ее.

В свою очередь в одном из своих последних интервью фронтмен Muse Мэтт Беллами заявил, что он подумывает вернуться к формату клубных концертов и составить программу из песен, выбранных фанами. Эта идея вызвала ажиотаж среди поклонников, которые даже создали петицию, с просьбой сделать серию подобных «ламповых» концертов.