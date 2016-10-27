Музыканты АВВА подтвердили слухи о своем возвращении

Музыканты группы АВВА подтвердили информацию о готовящемся интерактивном проекте совместно с экс-продюсером Spice Girls Саймоном Фуллером и Universal Music.

Ранее сообщалось, что Фуллер ведет переговоры с участниками шведского поп-квартета о создании 3D-шоу с участием голограмм музыкантов. Как пишет The Guardian, проект будет одним из наиболее новаторских в современной музыкальной индустрии. В нем будут использоваться самые современные цифровые технологии и технологии виртуальной реальности. Проект позволит поклонникам АВВА услышать и увидеть группу, что ранее было невозможным.

«Мы вдохновлены безграничными возможностями, которое дает нам будущее и мы рады быть частью чего-то нового. Это как машина времени, которая покажет то, кто мы есть», - прокомментировал это сотрудничество Бенни Андерссон.

Ему вторит Анни-Фрид Лингстад, отметившая, что поклонники АВВА по всему миру просят постоянно о реюнионе группы и этот новый проект как раз то, что они бы хотели видеть.

Подробности проекта не раскрываются, известно, что шоу будет представлено публике не ранее 2018 года.