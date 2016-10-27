Украинцы простят Наташу Королеву в обмен на оскорбление Путина

Наташе Королевой запрещен въезд на ее родную Украину сроком на пять лет

СБУ «маленького но гордого» соседнего государства посчитало деятельность певицы противоречащей безопасности страны. Теперь запланированный на декабрь киевкий концерт опальной артистки не состоится.

По этому поводу Королева испытывает шок. «Это вопиющий случай! Господа депутаты отобрали у собственного народа право выбора, — возмутилась в интервью Life.Ru Наташа Королёва. — Мои адвокаты посмотрят, что можно сделать. Дело в том, что моей бабушке 94 года. Она живёт в Киеве, болеет. Самое страшное для неё то, что её любимая внучка не приедет её похоронить. Это удар. Вы понимаете, как это ужасно для пожилого человека? Формулировка, что я своими песнями представляю угрозу украинскому государству — это, конечно, что-то! Своими хорошими и добрыми песнями про любовь, про дружбу, про позитивные человеческие отношения артистка Наташа Королёва представляет большую угрозу. Я много в своей жизни про себя плохого читала, но таких фантазёров ещё поискать надо. Оказывается, я шпионка Кремля. Вывод один: просто украинскому народу всё обломили — свободу выбора и всё остальное. Как же они боятся, оказывается, меня — совершенно приличного человека, который никогда не высказывался негативно. В итоге они увидели во мне эту угрозу».

Наташа Королева. Фото с сайта kino-teatr.ru

Между тем, соотечественники Наташи Королевой еще и глумятся по этому поводу! Так, украинский журналист Дмитрий Корчинский, жена которого инициировала запрет въезда российской певице, опубликовал на своей странице в социальной сети условия, выполнив которые, звезда сможет вернуться на родину. Среди требований — исполнение оскорбительной по отношению к российскому президенту песни «Нардеп Оксана Корчинский, которая способствовала запрету, наложенного Службой безопасности на въезд в Украину Наташи Королевой, попросила меня обнародовать её заявление, — гласит сообщение в Фейсбуке. — Я готова способствовать (и обращаться с этим в СБУ) отмене запрета на въезд в Украину гражданке РФ Н. Порывай (агентурная кличка – Королёва) при следующих условиях: Н. Порывай (Королёва) выполняет известную песню харьковских фанатов про Путина в хорошей оркестровке и выпускает клип на эту песню. Впоследствии согласовывает с "Братством" (партия Корчинского. — Прим. ред.) свой репертуар. Меняет цвет помады. Звонит своей киевской бабушке не реже двух раз в год».