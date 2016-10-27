Валентин Стрыкало, 4 ноября, Bud Arena

Группа «Валентин Стрыкало» представит 4 ноября в клубе Bud Arena свой новый альбом «Развлечение»

Группа "Валентин Стрыкало" была основана в 2010 году солистом Юрием Капланом, прославившимся в интернете в роли наивного провинциального парня Валентина "Стрыкало из села Бурильцево". Его ироничные видео-обращения к звездам шоу-бизнеса, выложенные на портале Youtube, стремительно набирали миллионы просмотров, а вымышленный персонаж Каплана вмиг обрел признание авторитетных СМИ: Forbes включил его в первую тройку артистов, прославившихся в интернете, "Русский пионер" назвал Стрыкало главным голосом поколения WEB 2.0., а GQ удостоил звания самого модного тренда года. Многие федеральные каналы заговорили о самородке, а хиты 'На Кайене' и 'Наше лето' вышли в радиоэфир.

Созданная группа стала продолжением успешного интернет-мема. Из хлёстких авторских песен-насмешек над поп-хитами и шансоном, накопленных Капланом за время сольного интернет-творчества, вырос вполне взрослый рок-проект, представивший аудитории его прежние акустические 'дворовые' баллады из интернета в полноценной рок-аранжировке, заправленные мощью и драйвом настоящего живого бэнда.

В 2011 году "Валентин Стрыкало" были награждены премией Золотая Горгулья от клуба "16 тонн" в номинации "Лучший ВИА года". Головокружительный тур группы по регионам России в 2013 году в поддержку нового альбома "Часть чего-то большего" — прямое доказательство популярности и востребованности музыкантов.