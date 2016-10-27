Tracktor Bowling «20:16»

Исполнитель: Tracktor Bowling, Название: «20:16», Стиль: альтернатвный рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Красивая история. Перешагнув 20-летний рубеж, Tracktor Bowling решил выпустить отдельным сборником 16 лучших песен за всю свою карьеру. Отсюда и такое название релиза, обозначающая не только юбилейный год. Можно взглянуть на эту цифру и под иным углом: на своем недавнем номерном альбоме «трактора» разместили песню «Наш 2006-й» - о годе больших, но неоправдавшихся ожиданий адептов альтернативной музыки. Так что теперь музыканты и празднуют двойной юбилей, и прочерчивают новый рубеж.

Песни, к слову, в основном, не брались в готовом виде, а переписывались для этого «бэста» заново. Отсюда — обилие нюансов, бриджей, вкраплений, различных «фишек», которые вносят разнообразие в монотонный ню металлический саунд. Для кого-то все эти изыски откроют группу с новой стороны. Факт налицо: «Трактора» выбились в лидеры движения, и данный релиз автоматически перемещает их в следующую весовую категорию.

У этих ребят все проще и одновременно сложнее, чем у «ихтиозавров» русского рока. Если лет 30 назад «Агата Кристи» хлестко пела «Наша правда терпит плетку, наша правда пахнет водкой», то правда Tracktor Bowling лишена даже этих негативных характеристик и просто принимается как данность («наша правда с нами вместе»), Несмотря на это, они за нее вгрызаются зубами и прут напролом.

Или другой пример. Майк Науменко пел о нарисованной на спине мишени, а Валерий Кипелов витиевато размышлял в «Мечтах» о том, что грезы обессиливают романтика. У «тракторов» же все примитивнее, но и трагичнее («стать мишенью для своей мечты»). Логоцентристам тут ловить особо нечего, но азарт, с которым выкрикиваются эти неказистые с виду строки всяко подкупает.

Впрочем, сложные психологические коллизии «трактористам» тоже по плечу. Вне конкуренции душераздирающая песня «Снег». В зависимости от толкования, ее можно считать либо исповедью безответно влюбленной девушки, либо жутким посмертным дневником попавшей в преисподнюю самоубийцы. Очень к месту тут пришелся финальный проигрыш, стилизованный под музыкальную шкатулку, ведь в молодежных ужастиках об аде саундтрек нередко сделан именно в таком духе.

Кстати об аде и рае... С посылом некоторых песен «тракторов» безудержно хочется спорить. Героиня «Ничьей» зависла между небом и землей и принципиально не хочет ничего менять. Но нет ничего хуже сыгранной вничью партии, потому что лишь выигрыш или проигрыш помогает разработать дальнейшую стратегию. Хотя само желание полемизировать — добрый знак. Тем более, что и сами музыканты открыты для дискуссий, предлагая взглянуть на свое творчество с иных точек зрения. Так, в бонусе обнаруживаем новую версию «Крысы» с беспокойным вокалом бывшего участника Tracktor Bowling ЧеГевары.