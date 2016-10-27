Последний концерт «Смысловых галлюцинаций» состоится в 2017 году

Группа «Смысловые галлюцинации» станет хэдлайнером ежегодного фестиваля «Старый новый рок 2017» в Екатеринбурге, сообщает «Интерфакс».

Еще в конце 2015 года лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец заявил, что группа прекратит свое существование после окончания прощального гастрольного тура, который пройдет в 2016 году. Последним концертом «Глюков» должно стать выступление в Москве 19 декабря.

Как рассказали организаторы фестиваля, переговоры с коллективом были непростыми, так как группа уже дала свой последний концерт в родном городе. Однако в конечном итоге они согласились. Их выступление состоится в сопровождении симфонического оркестра.

Также на фестивале выступит группа «Запрещенные барабанщики». Они будут играть в сопровождении штабного оркестра Центрального военного округа. Еще одним подтвержденным гостем фестиваля станет группа «Калинов мост».

В 2017 году фестиваль «Старый новый рок» будет проходить два дня — 12 и 13 января на территории Ельцин-центра. Во время фестиваля будет работать 3 музыкальных площадки, а также площадка мастер-классов и дополнительных проектов. Заявки на участие в фестивале подали около 100 молодых музыкантов.